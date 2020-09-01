Galatasaray atağa kalktı! 8 numara İtalya'dan geliyor
Yeni sezon çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Transferde ağır kaldığı için eleştiri alan Sarı-Kırmızılılar, Milan’la sözleşmesi biten Bonaventura’nın menajeriyle temasa geçti... Birçok kulüpten teklif alan İtalyan yıldızla yüz yüze de görüşülecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Şu ana kadar transferle beklenen hamleleri yapamayan ve taraftarlardan ağır eleştiri alan Galatasaray atağa kalktı. Lig başlayana kadar 6 ve 8 numara transferini bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre; Yönetim, Milan'la sözleşmesi biten Giacomo Bonaventura'ya kanca attı.
YÖNETİM İLK TEMASI SAĞLADI
31 yaşındaki İtalyan yıldızın menajeriyle temas kuran G.Saray böylece ilk adımı atmış oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde Bonaventura'yla da yüz yüze görüşmesi bekleniyor.
YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ DE ALDI
Milan'dan yeni sözleşme teklifi alan yıldız futbolcuya birçok kulübün de talip olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu zor transferi bitirip bitiremeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.
6 YILDIR MILAN'DA OYNUYOR
2014 yılından bu yana Milan formasını giyen Bonaventura, Serie A'da çıktığı 254 maçta 44 gol atarken 38 asist yaptı. Tecrübeli yıldız 10 numara pozisyonunda ve sol kanatta da oynuyor.
MANCINI KADROYA ÇAĞIRDI
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, son açıkladığı kadroda Bonaventura'ya da yer verdi. Yıldız futbolcu 12 kez milli formayı giydi.
- 01.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray atağa kalktı! 8 numara İtalya'dan geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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