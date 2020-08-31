Son dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçı iptal edildi!
Son dakika... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 5 Eylül günü Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık mücadelesinin iptal edildiğini duyurdu.
İşte kulüpten yapılan o açıklama...
"Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile takımımız arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir."
- 31.08.2020
- Güncelleme: 31.08.2020 21:17
- İşte Manchester City'nin Messi'ye yaptığı teklif! Eğer olmazsa kadro dışı
- Fenerbahçe Lazio ile anlaşmaya vardı! İşte Muriqi'nin alacağı ücret ve sözleşme detayları
- Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı belli oldu! İşte saat ve tarihler
- Son dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçı iptal edildi!
- Mbaye Diagne'den 3 puan gafı!
- İşte Galatasaray-Ümraniyespor maçından kareler
- Fenerbahçe'de Muriqi krizi ve şok talep!
- Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Giuliano savaşı kızıştı! "Onlara gideceğine bize gelsin"
- Kruse şimdi yandı! Fenerbahçe'den 160 milyonluk tarihi dava
- Galatasaray'da plan belli oldu! Transferle ayrılık listesi ve UEFA...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçı iptal edildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.