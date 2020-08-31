Son dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçı iptal edildi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray resmen açıkladı! "İptal ..."

Son dakika: - maçı iptal edildi!

Son dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçı iptal edildi!

Son dakika... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , 5 Eylül günü ile oynayacağı hazırlık mücadelesinin iptal edildiğini duyurdu.

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

" ekiplerinden ile takımımız arasında Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir."

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 21:17
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçı iptal edildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA