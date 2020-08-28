Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Dorukhan... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Dorukhan...

Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Dorukhan...

Takımdaki eksik bölgeleri tamamlamak için transferde kolları sıvayan Beşiktaş ve Galatasaray arasında yılın takası için görüşmeler başlıyor. Orta saha arayışlarında Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

28 Ağustos 2020 Cuma 09:27 Güncelleme: 28.08.2020 09:34
Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Dorukhan...

Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'da orta saha arayışları hız kazandı.

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Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Dorukhan...

Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada isteklerini açıkça belirtmiş ve orta saha transferini gündeme sokmuşlardı.

Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Dorukhan...

Beşiktaş ve Galatasaray transferde yılın takasına imza atmak için takas görüşmelerine başlayacak.

Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Dorukhan...

Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu iddia edilen yıldız futbolcu Dorukhan Toköz, Galatasaray yolunda. İşte detaylar...

Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Dorukhan...

Florya'da çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılı takımda transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

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