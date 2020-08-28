Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Dorukhan...

Takımdaki eksik bölgeleri tamamlamak için transferde kolları sıvayan Beşiktaş ve Galatasaray arasında yılın takası için görüşmeler başlıyor. Orta saha arayışlarında Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.