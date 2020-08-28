HaberlerGaleriGalatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Dorukhan...
Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Dorukhan...
Takımdaki eksik bölgeleri tamamlamak için transferde kolları sıvayan Beşiktaş ve Galatasaray arasında yılın takası için görüşmeler başlıyor. Orta saha arayışlarında Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
28 Ağustos 2020 Cuma 09:27
Güncelleme: 28.08.2020 09:34
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'da orta saha arayışları hız kazandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada isteklerini açıkça belirtmiş ve orta saha transferini gündeme sokmuşlardı.
Beşiktaş ve Galatasaray transferde yılın takasına imza atmak için takas görüşmelerine başlayacak.
Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu iddia edilen yıldız futbolcu Dorukhan Toköz, Galatasaray yolunda. İşte detaylar...
Florya'da çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılı takımda transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.