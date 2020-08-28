Mario Lemina Galatasaray'a veda etti!
Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon başında Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, İngiltere'ye döndü. Gabonlu orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılılar için sosyal medya hesabı üzerinden bir de veda mesajı yayınladı.
Galatasaray'ın geçen sezon başında İngiltere'nin Southampton takımından kiraladığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı ekibe veda etti.
Kariyerine Türkiye'de devam edip etmeyeceği merak konusu olan 26 yaşındaki Gabonlu futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında, "İngiltere'ye döndüm. Türkiye'deki tüm taraftarlara teşekkür ediyorum, onlar en iyisi. Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma en iyi dileklerimi gönderiyorum, gelecek yıllarda başarılar diliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Fulham ile ismi anılan orta saha oyuncusu Lemina, geçen sezon Galatasaray'da 28 maça çıkmış ve bir gol atmıştı. Galatasaray'da daha önce Nagatomo, Mariano, Maicon ve Onyekuru gibi isimler de takımdan ayrılmıştı.
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