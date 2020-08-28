Cabezas Galatasaray için İstanbul'a geliyor mu? Resmen açıkladı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Cabezas için 'a geliyor mu? Resmen açıkladı

Cabezas Galatasaray için İstanbul'a geliyor mu? Resmen açıkladı

'la anlaştığı ve 'a gelmek üzere yola çıktığı iddia edilen 23 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu 'tan flaş bir açıklama geldi. Yıldız futbolcu, bilet paylaşımlarının sahte bir hesabından yayıldığını dile getirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren 'ın, gündemine Kolombiyalı stoper 'ı aldığı ifade ediliyordu. üzerinden yayılan bir görsel de sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı. Oyuncunun 'a doğru yola çıktığını iddia eden paylaşım, Kolombiyalı yıldız tarafından yalanlandı.

Ülkesinin basınından Zona Libre De Humo'ya konuşan Cabezas, "Herhangi bir yere biletim yok. Hepsi yalan. Ailemle birlikte Cali'deyim. Bazı arkadaşlarım bile bana 'Galatasaray'a gidiyormuşsun' diye yazdı. Ancak bu sahte bir hesaptan yapılan paylaşım. Benim bir tane menajerim var o da Kormac, Şilili. Başka da yok. Onunla çalışıyorum. Sosyal medyadaki iddialar doğru değil" ifadelerini kullandı.

OSCAR CABEZAS KİMDİR?

Futbola Brezilya ekibi Atletico Paranense'de başlayan Cabezas, 2017'de Patriotas'a geçti. Ocak 2018'de Arjantin kulübü Atletico Rosario'ya kiralandı. Burada 14 maça çıkan Cabezas, ardından Patriotas'a geri döndü. Ancak hem sakatlığı hem de salgın yüzünden liglerin erken tatil edilmesiyle geçen sezon hiçbir maça çıkamadı ve bonservisini alarak kulüpten ayrıldı.

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  1. 28.08.2020
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