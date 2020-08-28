Cabezas Galatasaray için İstanbul'a geliyor mu? Resmen açıkladı
Galatasaray'la anlaştığı ve İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığı iddia edilen 23 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Oscar Cabezas'tan flaş bir açıklama geldi. Yıldız futbolcu, bilet paylaşımlarının sahte bir sosyal medya hesabından yayıldığını dile getirdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, gündemine Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas'ı aldığı ifade ediliyordu. Sosyal medya üzerinden yayılan bir görsel de sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı. Oyuncunun İstanbul'a doğru yola çıktığını iddia eden paylaşım, Kolombiyalı yıldız tarafından yalanlandı.
Ülkesinin basınından Zona Libre De Humo'ya konuşan Cabezas, "Herhangi bir yere biletim yok. Hepsi yalan. Ailemle birlikte Cali'deyim. Bazı arkadaşlarım bile bana 'Galatasaray'a gidiyormuşsun' diye yazdı. Ancak bu sahte bir hesaptan yapılan paylaşım. Benim bir tane menajerim var o da Kormac, Şilili. Başka da yok. Onunla çalışıyorum. Sosyal medyadaki iddialar doğru değil" ifadelerini kullandı.
OSCAR CABEZAS KİMDİR?
Futbola Brezilya ekibi Atletico Paranense'de başlayan Cabezas, 2017'de Patriotas'a geçti. Ocak 2018'de Arjantin kulübü Atletico Rosario'ya kiralandı. Burada 14 maça çıkan Cabezas, ardından Patriotas'a geri döndü. Ancak hem sakatlığı hem de salgın yüzünden liglerin erken tatil edilmesiyle geçen sezon hiçbir maça çıkamadı ve bonservisini alarak kulüpten ayrıldı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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