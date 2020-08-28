10 numaraya 3 dev aday! Galatasaray transferde bombayı patlatıyor
Belhanda'yı gözden çıkaran Galatasaray, Real Madrid’den James Rodriguez, Barcelona’dan Ivan Rakitic ve Dortmund’dan Mario Götze ile yakından ilgileniyor. FFP'nin son senesi olması nedeniyle acele etmeyen ve sabırlı davranan sarı-kırmızılı ekip, en iyi oyuncuyu en doğru rakama almayı hedefliyor.
Fenerbahçe transferde fırtına gibi eserken ezeli rakibi Galatasaray, daha sakin görünse de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu sezon mutlaka Radamel Falcao ve Mbiaye Diagne'yi besleyecek bir 10 numara almayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, bu transferle hem takımdaki önemli bir açığı kapatmak hem de taraftarların kalbini yeniden kazanmayı hedefliyor. Bu nedenle Galatasaray, teknik heyetin de onayı ile dünya çapında ses getirecek üç yıldız belirledi. Real Madrid'den James Rodriguez, Barcelona'dan Ivan Rakitic ve Borussia Dortmund'dan ayrılan Mario Götze Cimbom'un radarında yer alıyor.
SINIRLARINI AŞMAYACAK
İdari menajer Şükrü Hanedar iki futbolcunun menajerleri ve kulüpleriyle temaslarını sürdürürken Götze'nin bonservisinin elinde olması avantaj görülüyor. Ancak UEFA ile yaptığı FFP anlaşmasının son yılına giren Galatasaray, sınırlarımı aşmamak için kesinlikle acele etmiyor. Sabırlı davranıyor. En iyi oyuncuyu en doğru rakama almak istiyor. Taraftar da bu aşamada üzerine düşen görevi yapıyor. Falcao'da olduğu gibi Götze, Rakitic ya da James isimleri ortaya atıldığında yönetime baskı kurmuyor ve kulübün pazarlık şansını ortadan kaldırmıyor.
HANGi OYUNCU DAHA YAKIN
Geçen sezon Falcao'yu renklerine bağlayarak büyük sansasyon yaratan Galatasaray bu kez James Rodriguez, Ivan Rakitic ve Mario Götze'yle ilgileniyor. Birer yıllık sözleşmeleri bulunan Rodriguez ve Rakitic gözden düşmüş durumda... Galatasaray kiralık olarak düşündüğü için Real Madrid veya Barcelona'yı ikna etmesi için yoğun çaba harcaması gerekiyor. Tabii bir sponsor bulunursa işler daha da kolay hale gelebilir. Götze'nin ise bonservisi elinde... Bu nedenle şu an Götze'nin gelme ihtimali daha yüksek görülüyor.
- 28.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
10 numaraya 3 dev aday! Galatasaray transferde bombayı patlatıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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