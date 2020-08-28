10 numaraya 3 dev aday! Galatasaray transferde bombayı patlatıyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Cimbom bombayı patlatıyor! 10 numaraya 3 dev aday

10 numaraya 3 dev aday! transferde bombayı patlatıyor

10 numaraya 3 dev aday! Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

Belhanda'yı gözden çıkaran , ’den , ’dan ve Dortmund’dan ile yakından ilgileniyor. FFP'nin son senesi olması nedeniyle acele etmeyen ve sabırlı davranan sarı-kırmızılı ekip, en iyi oyuncuyu en doğru rakama almayı hedefliyor.

transferde fırtına gibi eserken ezeli rakibi , daha sakin görünse de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Bu sezon mutlaka ve Mbiaye Diagne'yi besleyecek bir almayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, bu transferle hem takımdaki önemli bir açığı kapatmak hem de taraftarların kalbini yeniden kazanmayı hedefliyor. Bu nedenle Galatasaray, teknik heyetin de onayı ile dünya çapında ses getirecek üç yıldız belirledi. 'den , 'dan ve 'dan ayrılan Cimbom'un radarında yer alıyor.

SINIRLARINI AŞMAYACAK

İdari menajer Şükrü Hanedar iki futbolcunun menajerleri ve kulüpleriyle temaslarını sürdürürken Götze'nin bonservisinin elinde olması avantaj görülüyor. Ancak ile yaptığı FFP anlaşmasının son yılına giren Galatasaray, sınırlarımı aşmamak için kesinlikle acele etmiyor. Sabırlı davranıyor. En iyi oyuncuyu en doğru rakama almak istiyor. Taraftar da bu aşamada üzerine düşen görevi yapıyor. Falcao'da olduğu gibi Götze, Rakitic ya da James isimleri ortaya atıldığında yönetime baskı kurmuyor ve kulübün pazarlık şansını ortadan kaldırmıyor.

HANGi OYUNCU DAHA YAKIN

Geçen sezon Falcao'yu renklerine bağlayarak büyük sansasyon yaratan Galatasaray bu kez James Rodriguez, Ivan Rakitic ve Mario Götze'yle ilgileniyor. Birer yıllık sözleşmeleri bulunan Rodriguez ve Rakitic gözden düşmüş durumda... Galatasaray kiralık olarak düşündüğü için Real Madrid veya Barcelona'yı ikna etmesi için yoğun çaba harcaması gerekiyor. Tabii bir sponsor bulunursa işler daha da kolay hale gelebilir. Götze'nin ise bonservisi elinde... Bu nedenle şu an Götze'nin gelme ihtimali daha yüksek görülüyor.

  1. 28.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

10 numaraya 3 dev aday! Galatasaray transferde bombayı patlatıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA