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28 Ağustos 2020, Cuma
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M’Vila öne çıktı

M’Vila öne çıktı

Mario  ve Jean Michael ile devam etmek isteyen 'a ilk olumsuz cevap Southampton'dan geldi.

Mario ve Jean Michael ile devam etmek isteyen 'a ilk olumsuz cevap Southampton'dan geldi. İngilizler 9 milyon Euro isteyince Lemina beklemeye alındı. Seri için Fulham'ı ikna etmeye çalışan Galatasaray orta saha takviyesinde B Planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi. Fransız ekibi yılda net 1.8 milyon euro kazanan 30 yaşındaki yıldızın maaşından kurtulmak istemesi Cimbom'un elini güçlendiriyor.
  1. 28.8.2020
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