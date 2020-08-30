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30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Fernando Muslera'dan kafa karıştıran sözler! Geri dönüş...

'dan kafa karıştıran sözler! Geri dönüş...

Fernando Muslera'dan kafa karıştıran sözler! Geri dönüş...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı röportajda futbolu 'da bırakmak istediğini duyuran tecrübeli kaleci , basınına yaptığı açıklamada sarf ettiği " tamamen farklı bir ülke, ikinci evim gibi hissediyorum ancak düşüncemiz Uruguay'a geri dönmek" sözleriyle kafa karıştırdı.

'ın Uruguaylı file bekçisi , ülkesinde yayınlanan bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Geçirdiği ciddi sakatlıkla ilgili konuşan Muslera, "5 saatlik operasyon geçirdim ve neredeyse hemen yürümeye başladım. 3. günde evde idmanlara başladım. Çok önemli fiziksel idmanlar vardı yapmam gereken" dedi.

"SUAREZ VE CAVANI'Yİ İSTİYORLAR"

Galatasaray taraftarının kendisinden ve ile ilgili istedikleri isteğiyle ilgili ise tecrübeli kaleci, "'de taraftarlar benden Luis Suarez ve Edinson Cavani'yi arayarak transferlerine aracı olmamı istiyor. İkisi de süper profesyonel oyuncular. Onların oynamaması beni endişelendirir ama ne yapacaklarını bilecek tecrübedeler." diye konuştu.

"WANDERERS'TA EMEKLİ OLMAK İSTERDİM"

Futbola başladığı kulüpte emekli olmak istediğini dile getiren Uruguaylı file bekçisi, "Nacional'de 6 ay oynadım ama çok zevk aldım, daha çok oynamak isterdim. Wanderers'ta emekli olmak isterim çünkü her şey orada başladı" yorumunda bulundu.

"DÜŞÜNCEMİZ URUGUAY'A DÖNMEK"

Son olarak 'a geri dönme planını açıklayan Fernando Muslera, "Türkiye tamamen farklı bir ülke, ikinci evim gibi hissediyorum ancak hedefim Uruguay'a geri dönmek." şeklinde konuştu.

  1. 30.08.2020
  2. Güncelleme: 30.08.2020 21:32
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