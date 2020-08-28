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28 Ağustos 2020, Cuma
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Gremio’ya gidiyor

Belhanda Gremio’ya gidiyor

Aslan'ın gözden çıkardığı Younes 'ya Gremio talip oldu.

Aslan'ın gözden çıkardığı Younes 'ya Gremio talip oldu. A Spor'un haberine göre, ekibi, Faslı futbolcu için sarı-kırmızılı takıma 2.5 milyon euro teklif etti. Kaynak arayan yönetiminin, bir yıl sözleşmesi bulunan oyuncu için verilen teklifi kabul ettiği belirtildi. Belhanda'nın satılması halinde maaşıyla birlikte 8-9 milyon euro'luk bir kaynak yaratılmış olacak. Bu da yeni 10 numara transferinde kullanılacak.

  1. 28.8.2020
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