Belhanda Gremio’ya gidiyor

Aslan'ın gözden çıkardığı Younes Belhanda'ya Gremio talip oldu. A Spor'un haberine göre, Brezilya ekibi, Faslı futbolcu için sarı-kırmızılı takıma 2.5 milyon euro teklif etti. Kaynak arayan Galatasaray yönetiminin, bir yıl sözleşmesi bulunan oyuncu için verilen teklifi kabul ettiği belirtildi. Belhanda'nın satılması halinde maaşıyla birlikte 8-9 milyon euro'luk bir kaynak yaratılmış olacak. Bu da yeni 10 numara transferinde kullanılacak.