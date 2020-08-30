Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler

UEFA Avrupa Kupası'nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde 31 Ağustos saat 14.00 tarihinde gerçekleştirilecek çekiliş öncesi temsilcimizin muhtemel rakiplerini derledik.

30 Ağustos 2020 Pazar 13:18 Güncelleme: 30.08.2020 14:41
Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler

Tek maç üzerinden oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşmalar 17 Eylül'de oynanacak.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

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Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler

FK Kukesi

Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler

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Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler

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Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler

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