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Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler
UEFA Avrupa Kupası'nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde 31 Ağustos saat 14.00 tarihinde gerçekleştirilecek çekiliş öncesi temsilcimizin muhtemel rakiplerini derledik.
30 Ağustos 2020 Pazar 13:18
Güncelleme: 30.08.2020 14:41
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Tek maç üzerinden oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşmalar 17 Eylül'de oynanacak.