Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler

UEFA Avrupa Kupası'nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde 31 Ağustos saat 14.00 tarihinde gerçekleştirilecek çekiliş öncesi temsilcimizin muhtemel rakiplerini derledik.