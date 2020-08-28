İlk rakip İstanbulspor
17.00’de başlayacak maçta Arda sahaya kaptan olarak çıkacak.
Yeni sezona hazırlıklarını 12 Ağustos'tan bu yana Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray ilk ciddi hazırlık maçını 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in, bugün saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada yeni transferler ve genç oyunculara şans vermesi bekleniyor. İstanbulspor maçında performansı en çok merak edilen isim kuşkusuz Arda Turan olacak. Yıldız futbolcunun, Muslera'nın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkması bekleniyor.
GAZİANTEP MAÇI İPTAL
Galatasaray'ın hazırlık maçları programında değişiklik yapıldı. Süper Lig'in birinci haftasında karşı karşıya gelecekleri için Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynanması planlanan maç iptal edildi. Galatasaray, değişen program sonrası aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak.
- 28.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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