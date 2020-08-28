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28 Ağustos 2020, Cuma
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İlk rakip İstanbulspor

İlk rakip İstanbulspor

17.00’de başlayacak maçta Arda sahaya kaptan olarak çıkacak.

Yeni sezona hazırlıklarını 12 Ağustos'tan bu yana 'nde sürdüren ilk ciddi hazırlık maçını 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynayacak. Teknik direktör 'in, bugün saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada yeni transferler ve genç oyunculara şans vermesi bekleniyor. İstanbulspor maçında performansı en çok merak edilen isim kuşkusuz olacak. Yıldız futbolcunun, Muslera'nın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkması bekleniyor.

GAZİANTEP MAÇI İPTAL

Galatasaray'ın hazırlık maçları programında değişiklik yapıldı. 'in birinci haftasında karşı karşıya gelecekleri için Galatasaray'ın FK ile oynanması planlanan maç iptal edildi. Galatasaray, değişen program sonrası aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak.

  1. 28.8.2020
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