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30 Ağustos 2020, Pazar
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Sıra Hakan’a geldi

Sıra Hakan’a geldi

'ın boşluğunu ile dolduran 'in ekibi genişliyor.

'ın boşluğunu ile dolduran 'in ekibi genişliyor. bıraktıktan sonra Riva'da UEFA-B/A Antrenörlük Kursu'na katılan kısa sürede teknik heyetteki yerini alacak. Selçuk gibi eski futbolculardan 'nın da göreve başlaması bekleniyor
  1. 30.8.2020
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