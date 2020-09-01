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01 Eylül 2020, Salı
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bizzat devrede! İtalyan yöneticilerle görüştü

Fatih Terim bizzat devrede! İtalyan yöneticilerle görüştü

Jean Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılmasıyla orta sahası bir anda boşalan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Terim, bizzat Fiorantina’lı yöneticilerle görüşerek kiralama taleplerini iletti. Benassi’yi de arayarak Galatasaray’daki pozisyonu ile ilgili planlarından bahsetti.

Jean Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılmasıyla orta sahası bir anda boşalan 'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. , Seri ve Lemina'nın tekrar kiralanmasını istemesine karşılık Fulham, Seri'yi yeniden göndermeye sıcak bakmadı. Bununla birlikte üstüne de Lemina'yı kiraladı. Bunun üzerine Terim, gözünü eski kulübü 'ya çevirdi. Arasının çok iyi olduğu Fiorentinalı yöneticilerden 'yi kendilerine kiralanmasını istediği iddia edildi.

MİLLİ FORMA UYARISI
Fatih Terim'in bizzat aradığı eski dostlarına, Benassi'nin yeniden parlaması için sarı-kırmızılı takımın en iyi seçenek olduğunu anlattı. Tecrübeli hoca ayrıca Benassi ile de bir görüşme yaparak, 25 yaşındaki oyuncuya, Galatasaray'da kendisine vereceği rolü doğru üstlenmesi durumunda İtalya 'yla Euro 2021'de rahatlıkla yer alabileceğini söyledi. Marco Benassi'nin Terim'le çalışmayı çok istediği, Galatasaray ile Fiorentinalı yöneticiler arasındaki görüşmelerin sonucunu beklediği vurgulandı.

Marco Benassi - Oyuncu profili 19/20 | Transfermarkt

ETKİSİZDİ
Geçen sezon Serie A'da sakatlıklarında etkisiyle sadece 18 maçta şans bulabilen Benassi, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koyunca gözden düştü. Fatih Terim, İtalyan futbolcuyu parlak günlerine döndüreceğine gönülden inanıyor.

PAHALIYA MAL OLDU
Inter, Livorno, Torino formaları giyen Marco Benassi, 2017-2018 sezonunda Fiorentina'nın yolunu tuttu. başarılı futbolcu için 12 milyon euro ödemişti.

  1. 1.9.2020
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