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Sofiane Feghouli'ye milyarder talip! Galatasaray'a transfer piyangosu
Finansal Fair Play'de son senesine girmesi nedeniyle ince eleyip sık dokuyan ve 1.43 milyon euro'luk transfer limitini nedeniyle temkinli davranan Galatasaray'a adeta transfer piyangosu vurdu. Lüksemburglu milyarderin satın aldığı kulüp, sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli'yi listesine aldı. İşte detaylar...
1 Eylül 2020 Salı 09:43
Güncelleme: 01.09.2020 09:54
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Yalnızca 1.43 milyon euro'luk transfer limiti olması nedeniyle orta saha transferinde sıkıntılar çeken Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu.
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in de sahibi olan Lüksemburglu dolar milyarderi Gerard Lopez, son olarak satın aldığı Portekiz Ligi takımı Boavista'ya yatırımlarına devam ederken, flaş bir iddia ortaya atıldı.
Transfer bütçesini artırarak gözünü yıldız futbolculara diken Boavista, bu kez Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'yi hedefine aldı.
A Bola'nın haberine göre; Real Madrid ve Manchester City'nin eski Javi Garcia ile Boca Juniors'tan Seba Perez'i kadrosuna katarak güçlendiren Portekiz ekibi, sıraya Feghouli'yi aldı.
Gelecek sezon Portekiz Ligi'nde zirveye oynamayı planlayan Boavista'nın 30 yaşındaki yıldız futbolcu için önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunacağı ifade ediliyor.