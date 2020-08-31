Yusuf Günay'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Galatasaray'ın ikinci başkanı Yusuf Günay, transfer çalışmaları ve takımın gidişatı hakkında TRT Spor'da katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. İşte Günay'ın sözleri...

"SESSİZLİĞİMİZ ELEŞTİRİLİYOR"

Sessizlik denilen husus, bizim de eleştirildiğimiz bir konu. Sessizliğimiz eleştiriliyor. Bu sene çok önemli olaylar yaşadık. Bir tanesi başkanımızın ciddi rahatsızlığı, gerçekten ağır rahatsızlık geçirdi, 2 büyük ameliyata girdi. Son günlerde sağlığına kavuştu, bir mucize gerçekleşiyor aslında, tüm doktorları şaşırtan şekilde. Sağlığına kavuşması bizi son derece mutlu ediyor. Sayın başkanımızın sağlığı konusu son derece önemliydi. Biraz sessiz kalındı gibi eleştiriler oldu, doğaldır. Çok konuşmayı doğru bulmuyoruz, işimizi yapmaya çalışıyoruz.

"FFP'YE HARFİYEN UYDUK"

UEFA ile FFP anlaşması yaptık ve 2 yılı geride bıraktık. 2 yıl boyunca UEFA anlaşmasının kurallarına harfiyen uyduk. Bu 6. transfer dönemimiz, 5'ini artıda kapattık. Bu sene de başa baş noktasında kapatırsak, 1 yıl önceden anlaşmadan çıkıyoruz, 4 yıllık hükümleri sağlamış olacağız. Transfer yapmayacağızın gerekçesi olarak ortaya koymuyorum bunu. Biz gerçekten akıl, mantık, Galatasaray'ın menfaatleri çerçevesinde hareket ediyoruz. Özellikle bu sene, kendi yazdığımız senaryoyu uygulamak zorundayız. Takımımızın teknik ihtiyacı neyse, kulübümüzün de mali imkânları doğrultusunda gerçekleşecek. Geçmişte yapılan yanlış transferler, yüksek maaşlar bugün bazı olumsuzlukların nedeni olarak görülebilir. Avrupa'da bile alınamayacak ücretler bugün ödeniyor. Bu oyuncular başka takımdan bu maaşları alamayacağı için de ayrılığa sıcak bakmıyor.

"ŞARTLARI BİZ BELİRLEYECEĞİZ"

Orta saha transferi ihtiyacımız, bunu değerlendiriyoruz, bu konuda çalışmalar yapılıyor. Şartları biz belirleriz, belirlediğimiz şartlara uygun olduğu zaman alacağız. Şartlara uymayacağız, biz belirliyoruz. Lemina'da da böyle oldu, şartlar bu dedik, bu kadar.

"KONUŞULAN İSİMLER GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Bu şekilde isimler üzerinden açıklama yaparsak, transfer politikamıza aykırı davranmış oluruz. İsimleri konuştuğumuz zaman kulüplerin aleyhine oluşuyor. Basında, kamuoyunda tartışılan isimler, tamamen bizim gündemimizin dışında olan isimler.

"MARCAO İÇİN RESMİ BİR TEKLİF YOK"

Marcao bir scout başarısı, ekibimiz başarılı bir işe imza attı. Hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz transferler de bu şekilde transferler. Marcao için resmi bir teklif gelmedi. Teklif gelen oyuncular var.

"FUTBOLCULARIN HEPSİ ÇOK DEĞERLİ"

İsim bazında konuşmayacağız, konuşmam da doğru olmaz. Futbolcuların hepsi bizim için değerli. İndirim konusunda en iyi olan kulübüz, futbolcularla birlikte birbirimizi anlayabiliyoruz. Karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde müzakerelerimiz devam ediyor.

"YÜKSEK MAAŞLI OYUNCULAR İÇİN ÇABAMIZ VAR"

Yüksek maaşlı oyuncularımız için çabalarımız, çalışmalarımız var. Resmi, gayri resmi çalışmalarımız var, değerlendiriyoruz ama somut bir duruma ulaşacak bir şey yok. İşimiz çok kolay değil. Sonuçta pandemi bütün dünyayı etkiliyor.

"TRANSFERLERİMİZ ÇOK İYİ"

İstanbulspor maçını izledim, bu seneki transferlerimiz çok iyi. Arda çok istekli. Omar, Türkiye'de kalıcı bir yıldız adayıdır, çok iyi bir performans bekliyoruz ondan. Emre Kılınç da öyle. Bu sene çok iyi transferler yaptık, göreceğiz.

"DIAGNE ÇOK İSTEKLİ"

Diagne çok istekli, çok iyi, teknik heyetimiz karar verecek, büyük ihtimalle bizimle olacak. Diagne dediği zaman, Rizespor'a attığı 3. gol unutulabilir değil, usta işi bir gol. Şampiyonluk da öyle geldi.

"SEYİRCİLİ BAŞLAMAK MAKUL"

Aslında ilk 3 maçın seyircisiz oynanmasının çok mantığı gözükmüyor. 4. maçtan itibaren yüzde 30'luk seyirci alınacak gibi de gözükmüyor. 3 maçın nasıl seçildiği objektif şekilde açıklanabilecek bir durumda da değil. Federasyona lig başından itibaren seyircili oynansın dedik. Mesafeli olacak, arada 1 koltuk boş olacak. Ligin ilk haftasından itibaren maçların seyircili oynanması daha makuldür. 4. hafta başlayabiliyorsanız, 1. hafta da başlayabilirsiniz. Bu mümkün değilse, ligin 2. yarısındaki ilk 3 hafta da seyircisiz oynansın. İnsanlar empati yapabilmeli. Beşiktaş maçı seyircisiz oynandığında tek maçta kaybımız büyüktü. 1 sezon boyunca, en önemli 2 maçınızdan birini seyircisiz oynuyorsunuz ve büyük gelir kaybı yaşıyorsunuz, bu doğru bir uygulama değil.

TRANSFER LİG BAŞINA YETİŞECEK Mİ?

Bu durumlar bizi yine mantıklı hareket etmekten alıkoymamalı. Galatasaray'ın menfaati neyse ona göre karar vereceğiz, net bir şey söyleyemem. Bizim kriterlerimiz belli, arayışlarımızı da herkes biliyor, bu şartlara uygun olduğu zaman elbette ki zamanında yetişir. Galatasaray, Türkiye'nin en iyi takımı, bu sene daha iyi konsantre olmuş durumdayız. Elbette ki bu eksiğimizi görmemek değil, görüyoruz.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ ETKİLİYOR MU?

Beni etkiliyor, çok transferin zarar verdiğini düşünüyorum, öyle etkiliyor.