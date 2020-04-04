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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Mossoro gidici

Mossoro gidici

'nin sezon başı 'den büyük umutlarla getirdiği beklenen katkıyı veremeyince gözden düştü.

'nin sezon başı 'den büyük umutlarla getirdiği beklenen katkıyı veremedi. İlhan Palut öncesi 8, sonrasında ise 2 maça ilk 11'de çıkan 36 yaşındaki Brezilyalı, sadece 1 asist yapabildi. Mossoro ile yollar ayrılacak.
  1. 4.4.2020
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