İlhan Palut: Lig geç de olsa tamamlanmalı
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in geleceği hakkında A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Palut, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig ile ilgili "Geç de olsa ligin tamamlanması gerektiğini düşünüyorum ama bu durum insan sağlığını riske atacaksa federasyonun alacağı kararlara saygı duyacağız." ifadesini kullandı.
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