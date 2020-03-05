Göztepe evinde yeniden parlayacak - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Göztepe evinde yeniden parlayacak

evinde yeniden parlayacak

Göztepe evinde yeniden parlayacak

Süper Lig'de üst üste Futbol Kulübü ve maçlarında 5 puan kaybedip Avrupa kupalarına katılma yolunda yara alan , cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmasına kilitlendi.

Stadı'nın açılış maçında 'ı 2-1 yenip tarihi bir skora imza atan, FK'yı ise son anda elinden kaçıran Göz-Göz'de taraftarlar da geri sayıma geçti. Müthiş bir atmosfer oluşturmak için organizasyonlara başlayan sarı-kırmızılı futbolseverler satışa çıkan biletlerin tamamını kısa süre içinde tüketti. Yaklaşık 20 bin taraftarının desteğini arkasına alacak 'de futbolcular ve tekink ekip de tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı.

ZİRVEDEKİLERE DARBE
Teknik direktör İlhan Palut'un futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Bu maçla birlikte yeniden çıkış yakalayacağız. Tribünlerimizin gücünü arkamızda hissedeceğiz" dediği öğrenildi.

Göztepe bu sezon zirve yarışı veren ekiplere kök söktürdü. ekibi özellikle iç sahada , ve Beşiktaş'tan 7 puan aldı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, Galatasaray'ı 2-1 yenmişti. Göz-Göz, Beşiktaş'ı da yeni evinde 2-1'lik skorla geçti. Göztepe yine zirve hedefiyle yola çıkan 'la Aytemiz 'u deplasmanda devirmeyi başardı. Göztepe'de sakatlıkları bulunan stoperler Alpaslan ve Atınç'ın yanı sıra orta saha Poko mücadelede görev alamayacak.

  1. 05.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe evinde yeniden parlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN