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05 Mart 2020, Perşembe
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Yeniler vasat

Yeniler vasat

'ye yenilip Avrupa yolunda yara alan 'de devre arası gelen Tripic ve Wilczek beklenen katkıyı gösteremedi.

'ye yenilip Avrupa yolunda yara alan 'de devre arası gelen Tripic ve Wilczek beklenen katkıyı gösteremedi. Ligde 2 maçta 15, kupada 1 maçta 46 dakika oynayan sol kanat Tripic, sadece kupada gol attı. Polonyalı golcü Wilczek ise ligde 5 maçta 182 dakika sahada kalırken, ne gol ne de asist yaptı.
  1. 5.3.2020
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