Göztepe yeni transferlerden beklenen katkıyı alamadı
Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a tek golle yenilip Avrupa kupalarına katılma yolunda yara alan Göztepe, devre arasında kadrosuna dahil ettiği Zlatko Tripic ve Kamil Wilczek'ten beklediği katkıyı göremedi.
Norveç'in Viking takımından gelen sol kanat Tripic, ligde sadece 2 maça çıkabildi. Antalyaspor ve son Kayserispor müsabakalarında oyuna sonradan giren Hırvat asıllı Norveçli oyuncu toplam 15 dakika sahada kalabildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Antalyaspor'a karşı forma giyen 27 yaşındaki oyuncu 46 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Göztepe'ye gelir gelmez sakatlık kabusuyla karşılaşan Tripic, yedek kulübesine demir attı.
Bu sezon forvet oyuncularından bir türlü randuman alamayan Göztepe'ye şu ana kadan Wilczek de çare olamadı. Danimarka'nın Brondby ekibinden gelen Polonyalı, Süper Lig'de 5 kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Konyaspor ve Gaziantep FK maçlarına 11'de başlayan, Beşiktaş, Denizlispor ve Kayserispor karşılaşmalarında ise sonradan oyuna giren 32 yaşındaki forvet gol atamazken, toplam 182 dakika oynadı. İkinci yarıda 8 hafta geride kalmasına rağmen iki oyuncunun henüz takıma uyum sağlayamadığı görülürken, taraftarlar da hayal kırıklığı yaşamaya başladı. Cumartesi günü oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Kayserispor maçında sakatlanan Alpaslan'ın durumu belirsiz.
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