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04 Mart 2020, Çarşamba
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yeni transferlerden beklenen katkıyı alamadı

Göztepe yeni transferlerden beklenen katkıyı alamadı

'de geçen hafta deplasmanda Hes Kablo 'a tek golle yenilip Avrupa kupalarına katılma yolunda yara alan , devre arasında kadrosuna dahil ettiği Zlatko Tripic ve Kamil Wilczek'ten beklediği katkıyı göremedi.

Norveç'in Viking takımından gelen sol kanat Tripic, ligde sadece 2 maça çıkabildi. ve son müsabakalarında oyuna sonradan giren Hırvat asıllı Norveçli oyuncu toplam 15 dakika sahada kalabildi. 'nda ise Antalyaspor'a karşı forma giyen 27 yaşındaki oyuncu 46 dakika sahada kalıp 1 gol attı. 'ye gelir gelmez sakatlık kabusuyla karşılaşan Tripic, yedek kulübesine demir attı.

Bu sezon forvet oyuncularından bir türlü randuman alamayan Göztepe'ye şu ana kadan Wilczek de çare olamadı. 'nın Brondby ekibinden gelen Polonyalı, 'de 5 kez sarı-kırmızılı formayı giydi. ve FK maçlarına 11'de başlayan, , Denizlispor ve Kayserispor karşılaşmalarında ise sonradan oyuna giren 32 yaşındaki forvet gol atamazken, toplam 182 dakika oynadı. İkinci yarıda 8 hafta geride kalmasına rağmen iki oyuncunun henüz takıma uyum sağlayamadığı görülürken, taraftarlar da hayal kırıklığı yaşamaya başladı. Cumartesi günü oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Kayserispor maçında sakatlanan Alpaslan'ın durumu belirsiz.

  1. 04.03.2020
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