Bubacarr Sanneh'in sözleşmesi feshedildi! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Bubacarr Sanneh'in sözleşmesi feshedildi!

'in sözleşmesi feshedildi!

Bubacarr Sanneh'in sözleşmesi feshedildi!

ekiplerinden , sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı ile yollarını ayırdı. Resmi siteden yapılan açıklamada 25 yaşındaki Gambiyalı stoperin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sükse yapan 'de flaş bir ayrılık yaşandı... Sarı kırmızılı kulüp, sezon başında Belçika ekibi Anderlecht'ten kiraladığı Bubacarr Sanneh'in sözleşmesnin feshedildiğini açıkladı.

Göztepe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun Bilgisine: Sezon başında kiralık olarak kadromuza katılan ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesi feshedilmiştir. Sanneh'e katkıları için teşekkür eder devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."

Sanneh, Göztepe formasıyla Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıkarken, gol veya asist katkısı yapamadı.

  1. 28.01.2020
  2. Güncelleme: 28.01.2020 18:27
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bubacarr Sanneh'in sözleşmesi feshedildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN