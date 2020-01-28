Bubacarr Sanneh'in sözleşmesi feshedildi!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Bubacarr Sanneh ile yollarını ayırdı. Resmi siteden yapılan açıklamada 25 yaşındaki Gambiyalı stoperin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sükse yapan Göztepe'de flaş bir ayrılık yaşandı... Sarı kırmızılı kulüp, sezon başında Belçika ekibi Anderlecht'ten kiraladığı Bubacarr Sanneh'in sözleşmesnin feshedildiğini açıkladı.
Göztepe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyunun Bilgisine: Sezon başında kiralık olarak kadromuza katılan Bubacarr Sanneh ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesi feshedilmiştir. Sanneh'e katkıları için teşekkür eder devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."
Sanneh, Göztepe formasıyla Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıkarken, gol veya asist katkısı yapamadı.
- 28.01.2020
- Güncelleme: 28.01.2020 18:27
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- Galatasaray yeni transferi için görüşmelere başladı! 3 takas artı para...
- İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hamleleri!
- Fenerbahçe'den Muriç için olay yaratacak transfer kararı! Elinin tersiyle...
- Usta yorumcudan flaş sözler! ''Trabzon'a operasyon yapılıyor''
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Bubacarr Sanneh'in sözleşmesi feshedildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.