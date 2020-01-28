Bubacarr Sanneh'in sözleşmesi feshedildi!

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sükse yapan Göztepe'de flaş bir ayrılık yaşandı... Sarı kırmızılı kulüp, sezon başında Belçika ekibi Anderlecht'ten kiraladığı Bubacarr Sanneh'in sözleşmesnin feshedildiğini açıkladı.

Göztepe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun Bilgisine: Sezon başında kiralık olarak kadromuza katılan Bubacarr Sanneh ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesi feshedilmiştir. Sanneh'e katkıları için teşekkür eder devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."

Sanneh, Göztepe formasıyla Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıkarken, gol veya asist katkısı yapamadı.