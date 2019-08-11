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11 Ağustos 2019, Pazar
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Göz Göz'e iki tanıdık

Göz Göz'e iki tanıdık

10 numara ve golcü arayışlarına devam eden ve bu yaz, bonservis konusunda elini sıkı tutan İzmir temsilcisi , Josue ve Seleznyov’u da bedelsiz alıyor

YENİ sezonda düşme potasından uzak durmak isteyen , iki tecrübeli futbolcuyla görüşüyor. Bu sezon yaptığı 7 transferin hiçbirine bonservis bedeli ödemeyen İzmir ekibi, geleneği sürdürmeyi hedefliyor. Akhisar'dan ayrılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Joseu Pesqueira ile görüşen yönetim, Portekizli yıldızla el sıkıştı. Bu transferde oyuncunun Bursa, G.Saray, Osmanlı ve Akhisar'da oynamasının ve ligi tanımasının önemli olduğu kaydedildi. Diğer yıldız ise Malaga'dan bonservisini alan Yevhen Seleznyov. Karabük ve Akhisar'da bir dönem top koşturan 34 yaşındaki Ukraynalı golcünün, ve Jerome'a alternatif olacak.
  1. 11.8.2019
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