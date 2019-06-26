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26 Haziran 2019, Çarşamba
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'den çifte bomba

Göztepe'den çifte bomba

, ’nın 27 yaşındaki Rodrigues ve Porto’nun 27 yaşındaki kanat oyuncusu Hernani’yi radarına aldı. Hernani’nin bonservisi elinde.

Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli ve Menemenspor'dan stoper Veli Çetin'in renklerine bağlayan , rotasını Portekizli futbolculara çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Portekiz devi Porto'dan ayrılacak olan kanat oyuncusu Hernani Fortes ve 'ın önemli takımı 'nın Tiago Rodrigues ile ilgilendiği öğrenildi. 27 yaşındaki Hernani'nin 3 yıllık imza karşılığında 6 milyon euro talep ettiği bildirilirken, sarı-kırmızılı yönetimin pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

TAM BİR 10 NUMARA
CSKA Sofya'yla kontratı 2021'de bitecek 27 yaşındaki Rodrigues'in ise Göztepe'ye sıcak baktığı, bonservisi için kulübüyle temas kurulduğu kaydedildi. Her iki kanatta da oynayan Hernani, geçen sezon Porto'da 23 maçta 4 gol, 3 asist yaptı. Ülkesinde Amarente, Guimaraes, Porto, Maritimo ve Nacional'de oynadıktan sonra 2017-18'de Bulgaristan'ın dev kulübü CSKA Sofya'ya transfer olan Rodrigues, geçtiğimiz sezon oynadığı 40 karşılaşmada 9 gol, 13 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

KOMBİNELER PAZARTESİ
Göztepe'de yeni sezonun ilk devresinde geçerli olacak kombine biletlerin satışları 1 Temmuz Pazartesi başlayacak. Maraton kombinelerinin 375, numaralı tribünün 750 ve VIP tribününün bin 600 liradan, satılacağı kaydedildi.

  1. 26.6.2019
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