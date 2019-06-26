Göztepe'den çifte bomba
Göztepe, CSKA Sofya’nın 27 yaşındaki 10 numarası Rodrigues ve Porto’nun 27 yaşındaki kanat oyuncusu Hernani’yi radarına aldı. Hernani’nin bonservisi elinde.
Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli ve Menemenspor'dan stoper Veli Çetin'in renklerine bağlayan Göztepe, rotasını Portekizli futbolculara çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Portekiz devi Porto'dan ayrılacak olan kanat oyuncusu Hernani Fortes ve Bulgaristan'ın önemli takımı CSKA Sofya'nın 10 numarası Tiago Rodrigues ile ilgilendiği öğrenildi. 27 yaşındaki Hernani'nin 3 yıllık imza karşılığında 6 milyon euro talep ettiği bildirilirken, sarı-kırmızılı yönetimin pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.
TAM BİR 10 NUMARA
CSKA Sofya'yla kontratı 2021'de bitecek 27 yaşındaki Rodrigues'in ise Göztepe'ye sıcak baktığı, bonservisi için kulübüyle temas kurulduğu kaydedildi. Her iki kanatta da oynayan Hernani, geçen sezon Porto'da 23 maçta 4 gol, 3 asist yaptı. Ülkesinde Amarente, Guimaraes, Porto, Maritimo ve Nacional'de oynadıktan sonra 2017-18'de Bulgaristan'ın dev kulübü CSKA Sofya'ya transfer olan Rodrigues, geçtiğimiz sezon oynadığı 40 karşılaşmada 9 gol, 13 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
KOMBİNELER PAZARTESİ
Göztepe'de yeni sezonun ilk devresinde geçerli olacak kombine biletlerin satışları 1 Temmuz Pazartesi başlayacak. Maraton kombinelerinin 375, numaralı tribünün 750 ve VIP tribününün bin 600 liradan, satılacağı kaydedildi.
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
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Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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