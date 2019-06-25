Göztepe'de Veli tamam! İki yıldız yolda...
Göztepe, Menemenspor’un golcü stoperi Veli Çetin’le 2+1 yıllık imza attı. Sırada G.Saray’ın milli stoperi Ahmet Çalık ve Hatay’ın yıldızı Selim Ilgaz var.
Yeni bir kadro kurmak için kolları sıvayan Göztepe, transferde nokta atışlarına devam ediyor. Hatay'dan sağ bek Murat Paluli'yi alan İzmir ekibi, şimdi de birçok takımın listesinde yer alan Menemenspor'un 1.93 boyundaki stoperi Veli Çetin'le 2+1 yıllık imza attı. Genç futbolcu, oynadığı 31 maçta attığı 8 golle Menemen'in Spor Toto 1. Lig'e yükselmesinde büyük bir pay sahibi oldu. Transfer harekatını bizzat yürüten Başkan Mehmet Sepil ayrıca, G.Saray'ın bonservisi ile göndermeye çalıştığı Ahmet Çalık'ı kiralamak için Başkan Mustafa Cengiz ile görüşecek. 25 yaşındaki milli stopere eski takımı G.Birliği'nin yanı sıra 6 Süper Lig takımının daha talip olduğu öğrenildi. Göz-Göz'ün hedefindeki diğer isim ise Süper Lig'i play-off finalinde kaybeden Hatayspor'un dikkat çeken futbolcusu Selim Ilgaz. Her iki kanatta da oynayabilen 24 yaşındaki yıldız için bonservis pazarlığına başlanırken, Göztepe'nin para artı takas yoluyla bu transferi bitirmesi bekleniyor.
Fransa'da? Sochaux altyapısında yetişen Selim Ilgaz, Türkiye kariyerine başladığı 2015'te F.Karagümrük ve K.Erciyes formaları giyerken, Hatay'da geçen sezon oynadığı 40 maçta 12 golle dikkati çekti.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
Göztepe'de Veli tamam! İki yıldız yolda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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