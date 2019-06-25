Göztepe'de Veli tamam! İki yıldız yolda...

Yeni bir kadro kurmak için kolları sıvayan Göztepe, transferde nokta atışlarına devam ediyor. Hatay'dan sağ bek Murat Paluli'yi alan İzmir ekibi, şimdi de birçok takımın listesinde yer alan Menemenspor'un 1.93 boyundaki stoperi Veli Çetin'le 2+1 yıllık imza attı. Genç futbolcu, oynadığı 31 maçta attığı 8 golle Menemen'in Spor Toto 1. Lig'e yükselmesinde büyük bir pay sahibi oldu. Transfer harekatını bizzat yürüten Başkan Mehmet Sepil ayrıca, G.Saray'ın bonservisi ile göndermeye çalıştığı Ahmet Çalık'ı kiralamak için Başkan Mustafa Cengiz ile görüşecek. 25 yaşındaki milli stopere eski takımı G.Birliği'nin yanı sıra 6 Süper Lig takımının daha talip olduğu öğrenildi. Göz-Göz'ün hedefindeki diğer isim ise Süper Lig'i play-off finalinde kaybeden Hatayspor'un dikkat çeken futbolcusu Selim Ilgaz. Her iki kanatta da oynayabilen 24 yaşındaki yıldız için bonservis pazarlığına başlanırken, Göztepe'nin para artı takas yoluyla bu transferi bitirmesi bekleniyor.



Fransa'da? Sochaux altyapısında yetişen Selim Ilgaz, Türkiye kariyerine başladığı 2015'te F.Karagümrük ve K.Erciyes formaları giyerken, Hatay'da geçen sezon oynadığı 40 maçta 12 golle dikkati çekti.