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25 Haziran 2019, Salı
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'de Veli tamam! İki yıldız yolda...

Göztepe'de Veli tamam! İki yıldız yolda...

, Menemenspor’un golcü stoperi ’le 2+1 yıllık imza attı. Sırada G.Saray’ın milli stoperi ve Hatay’ın yıldızı var.

Yeni bir kadro kurmak için kolları sıvayan , transferde nokta atışlarına devam ediyor. Hatay'dan sağ bek Murat Paluli'yi alan ekibi, şimdi de birçok takımın listesinde yer alan Menemenspor'un 1.93 boyundaki stoperi 'le 2+1 yıllık imza attı. Genç futbolcu, oynadığı 31 maçta attığı 8 golle Menemen'in 1. Lig'e yükselmesinde büyük bir pay sahibi oldu. harekatını bizzat yürüten Başkan ayrıca, G.Saray'ın bonservisi ile göndermeye çalıştığı 'ı kiralamak için Başkan ile görüşecek. 25 yaşındaki milli stopere eski takımı G.Birliği'nin yanı sıra 6 takımının daha talip olduğu öğrenildi. Göz-Göz'ün hedefindeki diğer isim ise Süper Lig'i play-off finalinde kaybeden Hatayspor'un dikkat çeken futbolcusu . Her iki kanatta da oynayabilen 24 yaşındaki yıldız için bonservis pazarlığına başlanırken, Göztepe'nin para artı takas yoluyla bu transferi bitirmesi bekleniyor.

'da? Sochaux altyapısında yetişen Selim Ilgaz, kariyerine başladığı 2015'te F.Karagümrük ve K.Erciyes formaları giyerken, Hatay'da geçen sezon oynadığı 40 maçta 12 golle dikkati çekti.

  1. 25.6.2019
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