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24 Haziran 2019, Pazartesi
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'de Veli imzayı attı

Göztepe'de Veli imzayı attı

ekiplerinden ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip 'da şampiyonluk yaşayan stoper 'i de kadrosuna kattı.

'de transferde daha önce 1'inci Lig temsilcisi Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli'ye sözleşme imzalatan , daha önce prensipte anlaştığı 2'nci Lig'de 'da şampiyonluk yaşayan stoper 'i de kadrosuna kattı.

altyapısında yetiştikten sonra 2013 yılında Menemen'de profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerinin tamamını 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de Menemen Belediyespor'da geçiren Veli, bu kulüpte 201 maça çıkarak 26 gol attı.

  1. 24.06.2019
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