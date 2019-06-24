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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Rota Derdiyok

Rota Derdiyok

Rodallega’yı ’ye kaptıran , rotasını ’dan ayrılacak olan ’a çevirdi.

, 'un Kolombiyalı golcüsü Rodallega'yı 'ye kaptırınca rotasını G.Saraylı 'a çevirdi. Göz-Göz, Derdiyok'la temaslarını sıklaştırdı. 'daki menajeriyle sıkı pazarlığa başlayan Başkan 'in önemli mesafe kat ettiği vurgulandı. 31 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli yıldızın da ekibinin teklifine sıcak baktığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların birkaç güne Eren bombasını patlatması bekleniyor.

  1. 24.6.2019
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