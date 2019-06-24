Rota Derdiyok

Göztepe, Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Rodallega'yı Denizli'ye kaptırınca rotasını G.Saraylı Eren Derdiyok'a çevirdi. Göz-Göz, Derdiyok'la temaslarını sıklaştırdı. Almanya'daki menajeriyle sıkı pazarlığa başlayan Başkan Mehmet Sepil'in önemli mesafe kat ettiği vurgulandı. 31 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli yıldızın da İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların birkaç güne Eren bombasını patlatması bekleniyor.