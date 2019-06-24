Rota Derdiyok
Rodallega’yı Denizli’ye kaptıran Göztepe, rotasını Galatasaray’dan ayrılacak olan Eren Derdiyok’a çevirdi.
Göztepe, Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Rodallega'yı Denizli'ye kaptırınca rotasını G.Saraylı Eren Derdiyok'a çevirdi. Göz-Göz, Derdiyok'la temaslarını sıklaştırdı. Almanya'daki menajeriyle sıkı pazarlığa başlayan Başkan Mehmet Sepil'in önemli mesafe kat ettiği vurgulandı. 31 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli yıldızın da İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı bildirildi. Sarı-kırmızılıların birkaç güne Eren bombasını patlatması bekleniyor.
- 24.6.2019
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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