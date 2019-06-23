Göztepe'de 'çifte'telli
İzmir ekibi, Menemen’den stoper Veli Çetin ile anlaştı Fluminense’li sol bek Marlon Xavier’i de takibe aldı
SAMBACI SICAK BAKIYOR
Murat Paluli ve Veli Çetin'in ardından takviyelerini sürdürmek isteyen Göztepe, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Brezilya Serie A ekibi Fluminense'de top koşturan Marlon Xavier ile yakından ilgilenen Göztepe, oyuncuyla imzalamaya yaklaştı. 22 yaşındaki Sambacı'nın Avrupa pazarında boy göstermek için Göz- Göz'e sıcak baktığı kaydedildi. Brezilya U20 takımında 2 maçta forma giyen Xavier'in güncel piyasa değeri 800 bin euro. Bonservisi Criciuma'da olan Xaiver'in Fluminense'de kiralık olarak forma giydiği ve bonservisinin satılması halinde izin çıkabileceği belirtildi.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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