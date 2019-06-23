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23 Haziran 2019, Pazar
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'de 'çifte'telli

Göztepe'de 'çifte'telli

İzmir ekibi, Menemen’den stoper ile anlaştı Fluminense’li sol bek ’i de takibe aldı

Süper Lig'in renkli ekibi , transferde atağa kalktı. Hatayspor'dan sağ bek 'ye imza attıran Göz-Göz, 6 yıldır Menemen forması giyen ile de el sıkıştı. Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2013-14 sezonundan bu yana Menemen'de oynayan 24 yaşındaki stoperle anlaşmaya varıldı. Menemen formasıyla hem 3. Lig hem 2. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Veli Çetin, geçen sezon 34 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu, 9 kez fileleri sarsmayı başardı

SAMBACI SICAK BAKIYOR
Murat Paluli ve Veli Çetin'in ardından takviyelerini sürdürmek isteyen Göztepe, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Brezilya Serie A ekibi Fluminense'de top koşturan ile yakından ilgilenen Göztepe, oyuncuyla imzalamaya yaklaştı. 22 yaşındaki Sambacı'nın Avrupa pazarında boy göstermek için Göz- Göz'e sıcak baktığı kaydedildi. Brezilya U20 takımında 2 maçta forma giyen Xavier'in güncel piyasa değeri 800 bin euro. Bonservisi Criciuma'da olan Xaiver'in Fluminense'de kiralık olarak forma giydiği ve bonservisinin satılması halinde izin çıkabileceği belirtildi.
  1. 23.6.2019
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