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22 Haziran 2019, Cumartesi
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müjdesi!

Adebayor müjdesi!

Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli'yi ederek ilk takviyesini gerçekleştiren 'de ismi heyecan yarattı. Göztepe, listesindeki , ve Jahovic’in yanına ünlü santrforu da ekledi. da, 35 yaşındaki usta golcüye onay verdi.

'in yollarını ayırdığı ve 1 yıl daha 'de kalmak istediği bildirilen Togolu yıldız için nabız yoklayan yönetim, girişimlere başlıyor. Teknik direktör 'nın da 35 yaşındaki dünyaca ünlü yıldıza onay verdiği belirtildi. Kariyerli ve kaliteli golcü almayı planlayan Göz-Göz'de Başkan 'in, bütçe planlaması yaptığı kaydedildi.

JEROME TAKIMDA KALIYOR
Türkiye kariyerine 2016- 17 devre arasında Başakşehir'de başlayan , ilk sezonunda 11 maçta 6 gol atarak dikkat çekti. 2017- 18'de ise 30 maçta 15 kez fileleri sarstı. Ancak geçen sezon forma şansı bulmakta zorlanan golcü futbolcu, 19 karşılaşmada yalnızca 3 defa rakip ağları havalandırdı. , santrfor mevkisi için Adebayor'un yanı sıra , ve Jahovic gibi isimleri de listesinde tutuyor. ekibinde İngiliz golcü Jerome'un ise yeni sezonda da takımda kalacağı ifade edildi.

EMRAH VE CANER İMZAYA YAKIN
Dört koldan çalışmalarını yürüten Göztepe, Erzurumspor'dan kanat-orta saha Emrah Başsan ve Akhisarspor'dan stoper Caner Osmanpaşa konusunda da somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Akhisarspor'dan ayrılan Caner'le imzanın an meselesi olduğu, Emrah konusunda ise kulübüyle görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği bildirildi.

  1. 22.6.2019
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