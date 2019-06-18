Fikret Orman ve Nihat Özdemir'den önemli açıklamalar
Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu. Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Türk futbolunda yapılması gereken çok işler var. Bir toplantıyla dile getirilecek şeyler değil. Sadece başlangıcını yaptık. TFF ile Kulüpler Birliği'nin oluşturacağı komisyonlarla birçok konuya el atmamız gerektiğine mutabık kaldık."
"Dile getirmek çok kolay ama mesele bunları çözmek. Çözümle alakalı fikirler koymak da kolay ama işimiz çözmek. Tüm futbol adamları, kulüp başkanları olarak kulüpleri yönetmek kadar Türk futbolunu güzelleştirmek de işimizin bir parçası."
"Yayıncı kuruluşla bir anlaşmamız var. Biz bir komisyon kurduk. Hem bizim, hem de beIN Sports'un menfaatleri için karşılıklı görüşeceğiz. İyi niyetle ve azimle bunları çözeceğiz."
NİHAT ÖZDEMİR: MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTECEK KARARLAR ALDIK
Toplantı sonrası basının karşısına geçen TFF Başkanı Nihat Özdemir şöyle konuştu:
"Kulüpler birliği ile ilk toplantımızı yaptık. Futbolumuzun birçok sorunu var, göreve gelmemizin en önemli sebeplerinden biri bunları çözmektir. Ne gibi sorunlar olduğunu aramızda tartıştık. Görüşlerimiz aynıdır. Türk futbolunun marka değerini artırmak üzere adımlar atmak için kararlar aldık. Bunlarla ilgili komisyonlar kuracağız. Her toplantıdan sonra ne gibi kararlar alacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız."
- 18.06.2019
- Güncelleme: 18.06.2019 17:23
- Abdurrahim Albayrak'tan Ever Banega açıklaması! "Görüşmelere başladık"
- Kimse Bilmez 2. bölümde büyük bir sır ortaya çıkıyor!
- Fikret Orman ve Nihat Özdemir'den önemli açıklamalar
- Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme kuraları çekildi
- Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy'dan Ergin Ataman'a zehir zemberek sözler
- Görülmemiş olay... Trabzonspor 204 milyon TL'yi elinin tersiyle itti! Son dakika transfer haberleri
- İtalyanlar duyurdu: Galatasaraylı futbolcuya sürpriz talip!
- Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması!
- Fenerbahçe'de şok transfer gelişmesi! Cengiz Ünder... Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'de transferler imzaya kaldı! İki yeni isim
-
Hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı
Toplam 2
Yorum
22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
-
Son dakika... Ayrılık kararı sonrası Quaresma: Gerçekleri açıklayacağım!
Toplam 1
Yorum
halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
-
Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
Toplam 1
Yorum
arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
Fikret Orman ve Nihat Özdemir'den önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.