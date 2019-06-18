Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy'dan Ergin Ataman'a zehir zemberek sözler

Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi final karşılaşmasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özsoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Seride epeyce yok kat ettik. Basketbolun güzelliklerini konuşmak isterdik. Biz basketbolculara bırakalım dedik ama bazı şeyleri dillendirmek kaçınılmaz oldu.

Dün akşam insanlık namına üzülecek şeyler oldu. Neler yaşandığını herkes biliyor. Bilgi kirliği olabilir ama dün akşam travma riskiyle karşı karşıya olan oyuncumuz ambulansla hastaneye götürülmedi. TBF de açıklama yapıldı gerekli soruşturma başladı diye. Biz buralara nasıl geldik?

Buraya gelirken bunlara çanak tutan kimlerdi? Bu sürecin başında Anadolu Efes'in antrenörü geçmişten kalan arsızlığı sermaye edinen bir uslubuyla bunu her yerde kullanamamanın bir avantaj olduğunu düşünüyor. Basın da bunu dillendirmiyor ve gereken ceza gelmiyor.

Ataşehir'e gitmeyeceğim demesi kendisine kar kaldı. Bu zatın Kızılyıldız ve Karşıyaka gibi birçok kulüple sorunu var. Bu yıllardan böyle devam ediyordu. Buna kendi kulübünün de sessiz kalması bir planın bütünü olarak değerlendiriyoruz. Bu ambulans vakası da keyfe kederin sonucudur. Bu durum bizi ürkütmüş ve üzmüştür.

Son maçtaki hakem hatalarını gündeme bile getirmiyoruz çünkü ceza alıyoruz. Ancak biz şampiyon olacağız. Bizim bu konuşmaları yapmamızın sebebi maç sonuçları değil. Artık buna birilerinin son vermesi lazım. Dünyanın her yerinde basketbol izledim, ilk kez otomatik silahlı polis gördüm. Emniyet Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Onların aklı selim olması olayları belki de önledi. Anadolu Efes'in antrenörü, başka takımın antrenörüyken de benzer şeyleri yaptı. Obradovic'in yüzüne tükürüldüğünde bunları provoke etmeden gitti.

Seyircimize yapılanları, Ergin Ataman'ın yönlendirilmesiyle yapıldığını da ispat ettiler. Taraftarımıza yapılanlar da kabul edilebilir değil. Galatasaray ile yapılan seride aynı hakem, bana gelen küfürler nedeniyle anons yaptırmadı. Daha top havadayken anonsları arka arkaya yaptı. Bunları birinin izahat etmesi lazım.

Şu anda taraftar ne diyeyim ne demeyeyim diye 3 sefer düşündükten sonra konuşuyor yoksa ceza alıyor. İspanya'da Ergin Ataman'ın taraftarımıza yaptığı küfrün bir örneğini daha önce görmedik. Seyircinin küfrünü kabul edemeyiz ama neden Ergin Ataman'a yapılıyor?

Her camianın bir sabrı sınırı vardır. Bununla sınanmamalıdır. Bu süreçte Sloukas'ın babasını, Dixon'un ablasını kaybettik. Bizim onlara bir şampiyonluk sözümüz var ve şampiyon olacağız."