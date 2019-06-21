Göztepe şova başladı
Büyük hedefler koyan İzmir temsilcisi, 12 asistle yerli futbolcuların arasında ilk sırada yer alan Dadaş’ın yıldızıyla imza aşamasına geldi.
SAĞ BEKE PALULI GELDİ
Göztepe, ilk transferini Hatayspor'dan yaptı. Sarıkırmızılılar, Spor Toto 1. Lig'de play-off finalinde Gazişehir'e kaybeden sezonun sürpriz takımı Hatay'ın sağ beki Murat Paluli'yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki başarılı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Paluli, geçtiğimiz sezon 35 maçta 2 asistle istikrarlı bir performans ortaya koydu.
CANER'İN İMZASI AN MESELESİ
Göztepe, 4 sezondur oynadığı Akhisar'dan ayrılan 31 yaşındaki stoper Caner Osmanpaşa'yla imzaları atmak için gün sayıyor. Her konuda anlaşılan tecrübeli savunmacı,geçen sezon oynadığı 46 maçta takımın öne çıkan isimlerinden olurken, takımının ligden düşmesine engel olamadı.
- 21.6.2019
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
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