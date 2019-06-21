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21 Haziran 2019, Cuma
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şova başladı

Göztepe şova başladı

Büyük hedefler koyan temsilcisi, 12 asistle yerli futbolcuların arasında ilk sırada yer alan Dadaş’ın yıldızıyla imza aşamasına geldi.

'de geçtiğimiz sezonki kabusu yaşamamak için transferde ince eleyip sık dokuyan , bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, 'un asist kralı 'la imza aşamasına geldiği bildirildi. Erzurumspor'la kontratı sona erecek 27 yaşındaki Emrah Başsan'ın da ekibinde forma giymeye çok istekli olduğu belirtildi. Başsan'la sağlık kontrolü sonrası imzaların atılması bekleniyor. Orta saha ve kanatlarda görev alabilen tecrübeli yıldız, mavi-beyazlılarda 31 maçta 12 asistle dikkatleri üzerine çekerken, asist kategorisinde yerli futbolcuları geride bırakıp zirvede yer aldı. Sarıkırmızılıların gündemindekibir diğer isim ise Caner Osmanpaşa, Akhisar'dan ayrılan 31 yaşındaki stoperle mzaları atmak için gün sayıyor. Her konuda anlaşılan tecrübeli savunmacı, geçen sezon 46 maçta forma giydi.

SAĞ BEKE PALULI GELDİ
Göztepe, ilk transferini Hatayspor'dan yaptı. Sarıkırmızılılar, 1. Lig'de play-off finalinde Gazişehir'e kaybeden sezonun sürpriz takımı Hatay'ın sağ beki Murat Paluli'yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki başarılı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Paluli, geçtiğimiz sezon 35 maçta 2 asistle istikrarlı bir performans ortaya koydu.

CANER'İN İMZASI AN MESELESİ
Göztepe, 4 sezondur oynadığı Akhisar'dan ayrılan 31 yaşındaki stoper Caner Osmanpaşa'yla imzaları atmak için gün sayıyor. Her konuda anlaşılan tecrübeli savunmacı,geçen sezon oynadığı 46 maçta takımın öne çıkan isimlerinden olurken, takımının ligden düşmesine engel olamadı.
  1. 21.6.2019
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