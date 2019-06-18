Emrah Başsan sürprizi! Son dakika transfer haberleri

Transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, sezonu Erzurumspor'da geçiren Emrah Başsan ile görüşüyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Göztepe'de forma giymeye çok istekli olduğu iddia ediliyor. Oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.



Antalyaspor, Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Emrah Başsan, son olarak Erzurumspor'da forma giydi.

EMRAH BAŞSAN KİMDİR?



17 Nisan 1992 Gebze doğumlu. Emrah Başsan, orta saha ve kanatlarda görev alıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Pendikspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Fortuna Sittard, Galatasaray, Victoria Satubal, Erzurumspor takımlarında 280 müsabakada forma giydi ve 54 gol attı.