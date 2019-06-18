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18 Haziran 2019, Salı
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sürprizi! Son dakika haberleri

Emrah Başsan sürprizi! Son dakika transfer haberleri

Geçtiğimiz sezon ligde kalma yarışını son hafta kazanan , gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. ekibi, geçtiğimiz sezonu BB Erzurumspor'da geçiren etmek istiyor.

çalışmalarına başlayan , sezonu Erzurumspor'da geçiren ile görüşüyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Göztepe'de forma giymeye çok istekli olduğu iddia ediliyor. Oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.

Antalyaspor, gibi takımlarda forma giyen Emrah Başsan, son olarak Erzurumspor'da forma giydi.

EMRAH BAŞSAN KİMDİR?

17 Nisan 1992 Gebze doğumlu. Emrah Başsan, orta saha ve kanatlarda görev alıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Pendikspor, Antalyaspor, , Fortuna Sittard, Galatasaray, Victoria Satubal, Erzurumspor takımlarında 280 müsabakada forma giydi ve 54 gol attı.

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  1. 18.06.2019
  2. Güncelleme: 18.06.2019 13:10
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