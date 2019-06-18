Emrah Başsan sürprizi! Son dakika transfer haberleri
Geçtiğimiz sezon ligde kalma yarışını son hafta kazanan Göztepe, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezonu BB Erzurumspor'da geçiren Emrah Başsan'ı transfer etmek istiyor.
Transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, sezonu Erzurumspor'da geçiren Emrah Başsan ile görüşüyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Göztepe'de forma giymeye çok istekli olduğu iddia ediliyor. Oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.
Antalyaspor, Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Emrah Başsan, son olarak Erzurumspor'da forma giydi.
EMRAH BAŞSAN KİMDİR?
17 Nisan 1992 Gebze doğumlu. Emrah Başsan, orta saha ve kanatlarda görev alıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Pendikspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Fortuna Sittard, Galatasaray, Victoria Satubal, Erzurumspor takımlarında 280 müsabakada forma giydi ve 54 gol attı.
- 18.06.2019
- Güncelleme: 18.06.2019 13:10
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Michael Frey’e sürpriz talip
Toplam 1
Yorum
Trtfr Volkan Emre Topal bize yük.
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Djedje harekatı
Toplam 1
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN Tam isabet olur.
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Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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