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18 Haziran 2019, Salı
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'de Fernandes pazarlığı sürüyor

Göztepe'de Fernandes pazarlığı sürüyor

ekiplerinden , Lokomotiv’den ayrılan ve 3.2 milyon euro isteyen Portekizli maestrodan indirim talep etti. Pazarlıklar ise sıkı bir şekilde sürüyor.

'de gelecek sezonda üst sıralara oynamayı hedefleyen , transferinde kıran kırana pazarlık yapıyor. 'da L.Moskova'dan ayrılık hazırlığındaki Portekizli yıldızı kadrosuna katarak, taraftara yaz hediyesi sunmayı planlayan yönetim, 3.2 milyon Euro'dan kapı açan tecrübeli maestrodan indirim istedi. 'den başka kulüplerin de peşinde olduğu 33 yaşındaki Fernandes'le orta yolu bulmaya çalışan sarı-kırmızılı kurmayların, transferde ısrarcı olduğu vurgulandı. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da Beşiktaşlı eski orta sahayı çok istediği bildirildi. Başkan 'in Fernandes'in Türkiye'deki menajeriyle birkaç gün içinde bir görüşme yapması ve somut adımlar atması bekleniyor.

  1. 18.6.2019
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