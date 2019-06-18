Göztepe'de Fernandes pazarlığı sürüyor
İzmir ekiplerinden Göztepe, Lokomotiv’den ayrılan ve 3.2 milyon euro isteyen Portekizli maestrodan indirim talep etti. Pazarlıklar ise sıkı bir şekilde sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezonda üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, Manuel Fernandes transferinde kıran kırana pazarlık yapıyor. Rusya'da L.Moskova'dan ayrılık hazırlığındaki Portekizli yıldızı kadrosuna katarak, taraftara yaz hediyesi sunmayı planlayan yönetim, 3.2 milyon Euro'dan kapı açan tecrübeli maestrodan indirim istedi. Türkiye'den başka kulüplerin de peşinde olduğu 33 yaşındaki Fernandes'le orta yolu bulmaya çalışan sarı-kırmızılı kurmayların, transferde ısrarcı olduğu vurgulandı. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da Beşiktaşlı eski orta sahayı çok istediği bildirildi. Başkan Mehmet Sepil'in Fernandes'in Türkiye'deki menajeriyle birkaç gün içinde bir görüşme yapması ve somut adımlar atması bekleniyor.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
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baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Göztepe'de Fernandes pazarlığı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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