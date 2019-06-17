Eren Göztepe’ye
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği sürüyor. Göz-Göz, golcü transferinde şov yapmaya hazırlanıyor. Eren Derdiyok, Umut Nayir ve Sobiech imzaya çok yakın.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, dış transferde önemli hamleler gerçekleştirmeye başladı. Golcü transferinde birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılılar, geçen sezonki kabusu yaşamamak adına nokta atışı yapacak. Sarı-kırmızılıların, bu hafta içinde golcü transferinde bombaları art arda patlatacağı öğrenildi. İzmir ekibinin Kayserispor ve Denizlispor'un da listesinde yer alan, Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'la imza aşamasına geldiği belirtildi. 31 yaşındaki İsviçreli yıldızın da büyük hedefler koyan Göz-Göz'ün teklifine sıcak baktığı kaydedildi.
Tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon devre arasında kadro dışı kaldığı Cimbom'da forma giydiği 18 maçta 10 golün altına imza attı. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan bonservisi Beşiktaş'taki eski golcüsü Umut Nayir ve L.Gdansk'tan Polonyalı santrfor Sobiech'le de görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği ifade edildi.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Eren Göztepe’ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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