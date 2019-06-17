Eren Göztepe’ye

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, dış transferde önemli hamleler gerçekleştirmeye başladı. Golcü transferinde birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılılar, geçen sezonki kabusu yaşamamak adına nokta atışı yapacak. Sarı-kırmızılıların, bu hafta içinde golcü transferinde bombaları art arda patlatacağı öğrenildi. İzmir ekibinin Kayserispor ve Denizlispor'un da listesinde yer alan, Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'la imza aşamasına geldiği belirtildi. 31 yaşındaki İsviçreli yıldızın da büyük hedefler koyan Göz-Göz'ün teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

Tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon devre arasında kadro dışı kaldığı Cimbom'da forma giydiği 18 maçta 10 golün altına imza attı. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan bonservisi Beşiktaş'taki eski golcüsü Umut Nayir ve L.Gdansk'tan Polonyalı santrfor Sobiech'le de görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediği ifade edildi.