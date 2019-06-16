Göztepe'de operasyon!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de hedeflerinin uzağında kalan Göztepe, 2019-2020 öncesi işi sıkı tutuyor. Yeni sezon kamp dönemine kadar transferlerini bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, özellikle golcü oyuncu konusunda temaslarını hızlandırdı. Teknik heyetin istediği isimler üzerinde çalışan Göz Göz, forvet transferinde 4 oyuncu belirledi. Ege ekibi, listesine eski oyuncuları Jahovic, Umut Nayir ve Demba Ba ile Artur Sobiech'i de koydu.

BAŞKAN TAKİPTE

Bu 4 oyuncudan ikisini almayı planlayan Göztepe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor. Umut'u Beşiktaş'tan kiralamayı planlayan sarı-kırmızılılar, diğer oyuncuların transferinde ise bonservis bedeli üzerinden temaslara devam ediyor. Transfer görüşmelerini bizzat yürüten Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise, "Bizim açımızdan kötü bir sezonu geride bıraktık. Hatalarımızdan dersler çıkardık. Bir daha korku dolu bir sezon yaşamak istemiyoruz" ifadesini kullanıyor.?

MALATYA COŞTU BİR KERE

Fofana ile anlaşan Doğu ekibi, Mendes, Aminu, Manu ve Emrah Başsan'a da imza attırmaya hazırlanıyor. Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde sahne alacak olan Yeni Malatya, transferde hızlı çıktı. Konyaspor'dan Fofana ile anlaşan Doğu ekibi, listesindeki isimlerle temaslarını da hızlandırdı. Ryan Mendes, Aminu, Manu ve Emrah Başsan'ı da kadrosuna katmayı hedefleyen sarıkırmızılılar, görüşmelerde somut adımlar attı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği isimlerle görüşen yönetim, kampa kadar transferleri bitirmeyi planlıyor.