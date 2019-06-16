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16 Haziran 2019, Pazar
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'de operasyon!

Göztepe'de operasyon!

Sarı-kırmızılılar, forvet transferinde işi sıkı tutuyor. Ege ekibi; Jahovic, , ve Sobiech’ten ikisini almayı planlıyor.Geçtiğimiz sezon 'de hedeflerinin uzağında kalan , 2019-2020 öncesi işi sıkı tutuyor.

Geçtiğimiz sezon 'de hedeflerinin uzağında kalan , 2019-2020 öncesi işi sıkı tutuyor. Yeni sezon kamp dönemine kadar transferlerini bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, özellikle golcü oyuncu konusunda temaslarını hızlandırdı. Teknik heyetin istediği isimler üzerinde çalışan Göz Göz, forvet transferinde 4 oyuncu belirledi. Ege ekibi, listesine eski oyuncuları Jahovic, ve ile Artur Sobiech'i de koydu.

BAŞKAN TAKİPTE
Bu 4 oyuncudan ikisini almayı planlayan Göztepe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor. Umut'u 'tan kiralamayı planlayan sarı-kırmızılılar, diğer oyuncuların transferinde ise bonservis bedeli üzerinden temaslara devam ediyor. görüşmelerini bizzat yürüten Göztepe Başkanı ise, "Bizim açımızdan kötü bir sezonu geride bıraktık. Hatalarımızdan dersler çıkardık. Bir daha korku dolu bir sezon yaşamak istemiyoruz" ifadesini kullanıyor.?

MALATYA COŞTU BİR KERE
Fofana ile anlaşan Doğu ekibi, Mendes, Aminu, Manu ve 'a da imza attırmaya hazırlanıyor. Gelecek sezon Avrupa Ligi'nde sahne alacak olan Yeni , transferde hızlı çıktı. 'dan Fofana ile anlaşan Doğu ekibi, listesindeki isimlerle temaslarını da hızlandırdı. Ryan Mendes, Aminu, Manu ve Emrah Başsan'ı da kadrosuna katmayı hedefleyen sarıkırmızılılar, görüşmelerde somut adımlar attı. Teknik direktör 'ın istediği isimlerle görüşen yönetim, kampa kadar transferleri bitirmeyi planlıyor.

  1. 16.6.2019
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