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14 Haziran 2019, Cuma
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'den coşkulu kutlama

Göztepe'den coşkulu kutlama

ekiplerinden , kuruluşunun 94'üncü yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı. Saat 19.25'te 'nde toplanmaya başlayan sarı-kırmızılılar saat 22.00'yi gösterdiğinde binlerce meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu.

ekiplerinden , kuruluşunun 94'üncü yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı. Saat 19.25'te 'nde toplanmaya başlayan sarı-kırmızılılar saat 22.00'yi gösterdiğinde binlerce meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu. Tezahüratlarla ortalığı inleten taraftarlar meşale şovun ardından havai fişek ve ışık gösterileriyle coştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kutlamalara katıldı. Göztepe Köprüsü'ne gelen Soyer, taraftara üçlü çektirip, tezahüratlarda bulundu. Göztepeli taraftarlar da Soyer'e sevgi gösterilerinde bulundu. Göztepe Başkanı , yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör ve futbolcular ise bu kez taraftarın arasında yer almadı.

  1. 15.06.2019
  2. Güncelleme: 15.06.2019 01:15
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