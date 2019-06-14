Göztepe'den coşkulu kutlama
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kuruluşunun 94'üncü yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı. Saat 19.25'te Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başlayan sarı-kırmızılılar saat 22.00'yi gösterdiğinde binlerce meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kuruluşunun 94'üncü yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı. Saat 19.25'te Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başlayan sarı-kırmızılılar saat 22.00'yi gösterdiğinde binlerce meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu. Tezahüratlarla ortalığı inleten taraftarlar meşale şovun ardından havai fişek ve ışık gösterileriyle coştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kutlamalara katıldı. Göztepe Köprüsü'ne gelen Soyer, taraftara üçlü çektirip, tezahüratlarda bulundu. Göztepeli taraftarlar da Soyer'e sevgi gösterilerinde bulundu. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcular ise bu kez taraftarın arasında yer almadı.
- 15.06.2019
- Güncelleme: 15.06.2019 01:15
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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