İzmir’de kader günü
26 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri İzmir’de kader günü

’de kader günü

İzmir’de kader günü

’de son haftaya küme düşme hattının 1 puan üzerinde giren , Ankaragücü’nü konuk ediyor.

Ankaragücü'nü konuk ediyor. 'ın düdük çalacağı kritik maçta ekibi kazanması halinde ligde kalacak. Maç biletleri günler öncesinden tükenirken, taraftarları takımlarına desteklemek için ilçeyi sarı-kırmızılı renklere bürüdü. Göz-Göz'de sakatlığı nedeniyle 6 futbolcu forma giyme yecek. 'in ise maça yetişmesi bekleniyor.

  1. 26.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de kader günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN