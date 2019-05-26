İzmir’de kader günü

Ankaragücü'nü konuk ediyor. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı kritik maçta İzmir ekibi kazanması halinde ligde kalacak. Maç biletleri günler öncesinden tükenirken, Göztepe taraftarları takımlarına desteklemek için ilçeyi sarı-kırmızılı renklere bürüdü. Göz-Göz'de sakatlığı nedeniyle 6 futbolcu forma giyme yecek. Yasin Öztekin'in ise maça yetişmesi bekleniyor.