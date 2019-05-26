İzmir’de kader günü
Süper Lig’de son haftaya küme düşme hattının 1 puan üzerinde giren Göztepe, Ankaragücü’nü konuk ediyor.
Ankaragücü'nü konuk ediyor. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı kritik maçta İzmir ekibi kazanması halinde ligde kalacak. Maç biletleri günler öncesinden tükenirken, Göztepe taraftarları takımlarına desteklemek için ilçeyi sarı-kırmızılı renklere bürüdü. Göz-Göz'de sakatlığı nedeniyle 6 futbolcu forma giyme yecek. Yasin Öztekin'in ise maça yetişmesi bekleniyor.
- 26.5.2019
-
Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
Toplam 1
Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
-
Nice-Monaco maçında oruç molası!
Toplam 1
Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
-
Ljajic kalıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
İzmir’de kader günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.