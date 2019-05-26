Konya’da sessizlik
Son haftada daha önce ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor’la golsüz berabere kalan Konyaspor, sezonu 44 puanla tamamladı.
Spor Süper Lig'in 34. haftasındaki Atiker Konyaspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda 8'de Regattin, Konya kalecisi Serkan'ı geçemedi. 17'de Barbosa'nın vuruşunda yine Serkan topu kornere çeldi. 19'da ise Hurtado'nun vuruşunda, top Halil'de kaldı. Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
HALİL'İ GEÇEMEDİ
İkinci yarıda da Konyaspor'da 77'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Halil, topu kornere çeldi. 80'inci dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in topuk pasında Jonsson'un şutunda kaleci Halil bir kez daha gole izin vermedi. Kalan sürede de gol olmayınca karşılaşma 0-0 sona erdi. Konya sezonu 44 puanla tamamladı; Akhisar ise lige 27 puanla veda etti.
- 26.5.2019
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Chelsea Hazard için gelen çılgın teklife 'evet' dedi
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Yorum
Onur Bu doruysa yer yerinden oynar. Şaka bi yana, Real ve Hazard için harika bir transfer olur.
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Nice-Monaco maçında oruç molası!
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Yorum
RIDVAN GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN BİR HAREKET.TEBRİKLERR HAKEM VE BAŞARILAR.....
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Ljajic kalıyor
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Yorum
karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
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