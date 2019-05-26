Konya’da sessizlik
26 Mayıs 2019, Pazar
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Konya’da sessizlik

Konya’da sessizlik

Son haftada daha önce ligden düşmesi kesinleşen ’la golsüz berabere kalan , sezonu 44 puanla tamamladı.

Spor 'in 34. haftasındaki Atiker ile karşı karşıya geldi. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda 8'de Regattin, Konya kalecisi Serkan'ı geçemedi. 17'de Barbosa'nın vuruşunda yine Serkan topu kornere çeldi. 19'da ise Hurtado'nun vuruşunda, top Halil'de kaldı. Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

HALİL'İ GEÇEMEDİ
İkinci yarıda da Konyaspor'da 77'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Halil, topu kornere çeldi. 80'inci dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in topuk pasında Jonsson'un şutunda kaleci Halil bir kez daha gole izin vermedi. Kalan sürede de gol olmayınca karşılaşma 0-0 sona erdi. Konya sezonu 44 puanla tamamladı; Akhisar ise lige 27 puanla veda etti.

  1. 26.5.2019
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