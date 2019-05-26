Eren’den Galatasaray'a buruk veda

31 yaşındaki forvet, kutlamaların başladığı sırada instagram'dan yaptığı paylaşımda "Gönül isterdi ki sizlerle beraber olayım, vedalaşayım. Galatasaray'ın bir santraforu olarak formanın ağırlığının, armanın öneminin farkında oldum ve ne gerekiyorsa yaptım. Taraftarlarımız hakkınızı helal edin. Hakkım varsa helal olsun" diye yazdı.