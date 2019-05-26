Eren’den Galatasaray'a buruk veda
Sarı-kırmızılı takımla yolları ayrılan Eren, sosyal medyadan buruk bir veda mesajı yayınladı.
31 yaşındaki forvet, kutlamaların başladığı sırada instagram'dan yaptığı paylaşımda "Gönül isterdi ki sizlerle beraber olayım, vedalaşayım. Galatasaray'ın bir santraforu olarak formanın ağırlığının, armanın öneminin farkında oldum ve ne gerekiyorsa yaptım. Taraftarlarımız hakkınızı helal edin. Hakkım varsa helal olsun" diye yazdı.
- 26.5.2019
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karakartal Eğer yönetim Kagavanın bonservisini almaz birde g.saraya kaptırırsa bu takımı bırakır bu yönetimi lanetlerim
Eren’den Galatasaray'a buruk veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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