Eren’den Galatasaray'a buruk veda
26 Mayıs 2019, Pazar
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’den 'a buruk veda

Eren’den Galatasaray'a buruk veda

Sarı-kırmızılı takımla yolları ayrılan , sosyal medyadan buruk bir veda mesajı yayınladı.

31 yaşındaki forvet, kutlamaların başladığı sırada instagram'dan yaptığı paylaşımda "Gönül isterdi ki sizlerle beraber olayım, vedalaşayım. 'ın bir santraforu olarak formanın ağırlığının, armanın öneminin farkında oldum ve ne gerekiyorsa yaptım. Taraftarlarımız hakkınızı helal edin. Hakkım varsa helal olsun" diye yazdı.

  1. 26.5.2019
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