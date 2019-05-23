İşte Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü

Bursa, Malatya, Schalke maçlarında istediğini alamayan Galatasaray, F.Bahçe derbisine bir başka hazırlandı. Santrfor sıkıntısı yaşayan Cimbom, bir şekilde golleri bulacaktı. Ve öyle oldu. Sarı-kırmızılılar 31'de Donk ve 49'de Linnes ile 2-0 öne geçti. Farkı açmak isteyen Cimbom, son vuruşları yapamadı. Sarı-lacivertliler Valbuena ve Jailson ile eşitliği yakaladı ve maç 2-2 bitti. Jailson'un attığı gol öncesi hatalı taç kararı veren maçın hakemlerine ağır tepki vardı. Terim, Fırat Aydınus'a kızgındı.



SOLDADO-BELHANDA KAVGASI

Maçın son anlarında Belhanda ile Soldado sürtüşmeye başladı. İki futbolcu birbirinin üzerine yürürken hakem Aydınus kart çıkarmadı. Maç sonu bu sürtüşme büyük olaylara döndü. Bitiş düdüğüyle saha bir anda karıştı ve iki takım futbolcuları birbirine girdi. G.Saray'dan Donk 6, Ndiaye 5, Rodrigues 3; F.Bahçe'den Jailson 8, Soldado 6 maç ceza aldı. Hasan Şaş'a 8 maç ceza çıktı. Terim ilk etapta 7 müsabakadan men edildi. Ardından 3 maç daha ceza aldı ve takımını 10 karşılaşmada yalnız bıraktı.



FEGHOULI SİNYALİ ÇAKTI

17 haftada santrforsuz olan, sakatlıklarla ve cezalarla boğuşan üstüne hakem hatalarından canı yanan Galatasaray kâbus gibi bir devre yaşadı. Liderin 8 puan gerisinde kalan Cimbom, ilk yarının son maçında evinde Sivasspor'u konuk etti. Sarıkırmızılılar şampiyonluğa hâlâ inanıyordu. Sivas karşısında 1-0 geri düşen Aslan, maçı 4-2 kazanmayı bildi. Cimbom'da ligdeki ilk golünü atan Feghouli, devre arasında sağlam bir kamp yedikten sonra ikinci yarıya damga vuracaktı.



HAKEM HATALARI DEDİRTTİ

Milli ara dönüşü Konya ile karşılaşan Galatasaray uzatmalarda Hüseyin Göçek'in hatalı penaltı kararıyla 2 puan daha kaybetti. Ardından Beşiktaş deplasmanına çıkan sarı-kırmızılılara Onyekuru'nun düşürüldüğü pozisyonda hakem Cüneyt Çakır'dan penaltı yerine elle oynama kararı çıktı. Rize'yle de 2-2 berabere kaldığı maçta bu kez Ali Palabıyık, Linnes'in düşürüldüğü pozisyona 'devam' diyerek saç baş yoldurttu. Galatasaray, ilk yarınının bitimine 2 maç kala lider Başakşehir'e konuk oldu. Aslan 1 puanı 1-1'lik skorla kurtardı.



ALBERTO BARTALI DEVRİMİ

Kas sakatlıklarından çok çeken G.Saray, fiziksel olarak oyundan düşüyordu. Terim çözüm için İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'yi getirdi. Bartali sakatlıkları bitirdi, takımın gücünü zirveye çıkardı.



KAYSERİ MORAL OLDU

Derbiden ağır yaralı çıkan G.Saray, milli ara öncesi Kayserispor deplasmanında 3 golle moral buldu. Onyekuru maçın kahramanı olurken, eksikler sayesinde şans bulan Feghouli daha sonra formayı bırakmayacaktı. Sarı-kırmızılılar milli ara dönüşünde hakem hatalarından çok çekecekti.



SAKATLIKLAR ÇOK CAN YAKTI

Antalya'da 'Donk' diye vuran G.Saray, dönüşünde büyük kâbuslar göreceğini bilmeden milli araya lider gitti. İlk sınav içeride Bursa ile idi. Aslan ilk 45 dakikada Serdar, Feghouli ve Fernando'yu sakatlığa kurban verdi. Cimbom evinde sezonun ilk puan kaybını Timsah'a karşı yaşadı (1-1).



Hafta arasında Schalke'yi ağırlayan G.Saray, milyonda bir görülen bir sakatlığı Nagatomo'da yaşadı. Göğsüne sert bir top gelen Japon futbolcunun ciğeri söndü ve sahalardan 2 ay uzak kaldı.



Kısıtlı kadrosuyla Y. Malatya deplasmanına çıkan sarı-kırmızılılar 2-0'lık mağlubiyet yaşadı ve 10. haftada liderliği kaptırdı.



8 MAÇTA 1 KEZ GÜLDÜ

Galatasaray milli aradan sonra Bursaspor (B), Yeni Malatyaspor (M), F.Bahçe (B), Kayserispor (G), Konyaspor (B), Beşiktaş (M), Çaykur Rizespor (B) ve Başakşehir (B) ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar söz konusu 8 maçta sadece Kayserispor'u yenerken, 2 mağlubiyet, 6 beraberlik yaşadı.



Savaş Çorlu