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07 Kasım 2019, Perşembe
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Open 2019'da sona erdi

Turkish Airlines Open 2019'da ilk gün sona erdi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Open 2019 Golf Turnuvası'nın ilk günü tamamlandı. İlk günde İngiliz golfçü ile zirveyi paylaştı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü'nde, (THY) ana sponsorluğunda düzenlenen Open 2019'da son iki senenin Turkish Airlines Open şampiyonu İngiliz Justin Rose'un yanı sıra European Tour'un genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu ABD'li Patrick Reed, 2018 şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ve 2019 Britanya Açık şampiyonu Shane Lowry gibi isimler sahaya çıktı.

2020 Ryder Cup Avrupa takımının kaptanı İrlandalı Padraig Harrington ve PGA Turu'nun genç yıldızlarından 'C.T. Pan' olarak bilinen Pan Cheng-tsung, Türk Hava Yolları'nın sağladığı wild card'la turnuvada yer aldı. Turnuvaya 'den Taner Yamaç da katıldı.
mücadeleleri sonunda İngiliz ve eksi 7 vuruşla zirveyi paylaştı. ABD'li David Lipsky, Belçikalı Thomas Pieters ve İsveçli Alex Noren eksi 6 vuruşla onları takip etti.

Dünya çapında sıralamaya giren 74 sporcunun yanı sıra, Türkiye'den de bir golfçünün mücadele ettiği turnuva 10 Kasım Pazar günü yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

  1. 07.11.2019
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