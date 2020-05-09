Sivrisinekten corona virüsü (koronavirüs) bulaşır mı? İşte yanıtı...

Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını korkutmaya devam ediyor. Son açıklanan verilere göre virüsün dünya genelinde bulaştığı insan sayısı 4 milyona dayandı. Bunlardan 1 milyon 319 bini iyileşirken, 274 bini ise hayatını kaybetti. Türkiye'de ise vaka sayısı 135 bin olurken, iyileşen hasta sayısı 86 bin, vefat eden vatandaşların sayısı ise 3 bin 689 olarak kaydedildi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla vatandaşların aklındaki soru işaretleri de arttı. Corona virüsü ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de virüsün sivrisinekten geçip geçmeyeceği... Konuya ilişkin Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ateş Kara açıklamasında, "COVID-19 bugünkü bilgilerimize göre sivrisinekler veya ev sinekleri ile bulaşmıyor. Esas olarak konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta. Ayrıca virüs ile kirlenmiş yüzeylere dokunulma sonrası ellerimiz ile bulaşabilir" ifadelerine yer verdi.