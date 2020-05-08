Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika uyarı mesajı! Corona virüsü...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı paylaşımla vaka sayısını açıkladı. Ardından bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.

İŞTE SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN PAYLAŞIMI