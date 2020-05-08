Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı mesajı! Corona virüsü... - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika uyarı mesajı! ...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika uyarı mesajı! Corona virüsü...

salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler sonuçlarını göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan sık sık uyarı paylaşımlarında bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir mesaj var. Corona virüsüne karşı uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı paylaşımla vaka sayısını açıkladı. Ardından bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.

İŞTE SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN PAYLAŞIMI

  1. 08.05.2020
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