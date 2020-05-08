Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika uyarı mesajı! Corona virüsü...
Corona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler sonuçlarını göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan sık sık uyarı paylaşımlarında bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir mesaj var. Corona virüsüne karşı uyardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı paylaşımla vaka sayısını açıkladı. Ardından bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.
İŞTE SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'NIN PAYLAŞIMI
Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün pic.twitter.com/8C0Hehfaay— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 8, 2020
- 08.05.2020
- Mehmet Sepil: Senaryolar istediğimiz gibi gitmezse devletimiz devrede
- İsmail Yüksek'in öne çıkan özellikleri neler? Eski hocası açıkladı
- Emre Bol: Lig tescil edilse hiçbir Trabzonsporlu bu şampiyonluğa sevinemez
- Mustafa Reşit Akçay: Futbolda sosyal mesafe yok!
- Adnan Dalgakıran: Liglerin başlamasını sağlıklı bulmuyoruz
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika uyarı mesajı! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.