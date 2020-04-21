Kaan Öztürk neden öldü? Kaan Öztürk kimdir? Eskişehirspor'dan açıklama...
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'un alt yapısından yetişen ve merkez ortasaha bölgesinde görev alan Kaan Öztürk hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. Peki, Kaan Öztürk kimdir? Kaan Öztürk neden öldü? Detaylar haberimizde...
Eskişehirspor'un 20 yaşındaki genç oyuncusu Kaan Öztürk trafik kazasında yaşamını yitirdi. Futbolseverler Kaan Öztürk'ün yaşamı hakkında araştırma yapıyor. Kaan Öztürk'ün yaşamı ve kariyeri hakkında tüm detaylar...
KAAN ÖZTÜRK KİMDİR?
Kaan Öztürk 11 Nisan 2000 tarihinde dünyay geldi. Genç futbolcu, Eskişehirspor'un U19 takımında da forma giydi. Eskişehirspor'un altyapısından yetişip, A takıma yükseldi. 20 yaşındaki Kaan Öztürk, merkez orta saha pozisyonunda başarılı bir performans sergiliyordu. Alt yapı dahil sadece Eskişehirspor'un formasını giyen Kaan Öztürk, 2018'de U18 takımına ardından da U21 takımına yükseldi. Kaan Öztürk geçtğimiz akşam geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Eskişehirspor'ndan yapılan açıklamada "Çok üzgünüm. Kulubumuz profesyonel futbolcusu Kaan Öztürk kardeşimiz dün gece trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun.." ifadeleri kullanıldı.
- 21.04.2020
- Ryan Babel transferi çıldırttı: "Bu saçmalık! Nasıl olur?"
- Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Nasıl alınır? Kaç ay verilecek?
- UEFA'dan Şampiyonlar Ligi planı! İşte o tarih
- Marketler kaça kadar açık olacak? Hangi işletmeler açık olacak? İstisna durumlar neler? Sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı!
- Trabzonspor'dan kalan maçlar için karar! Alanya ve Antalya...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kaan Öztürk neden öldü? Kaan Öztürk kimdir? Eskişehirspor'dan açıklama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.