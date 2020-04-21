Kaan Öztürk neden öldü? Kaan Öztürk kimdir? Eskişehirspor'dan açıklama... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Kaan Öztürk kimdir?

neden öldü? Kaan Öztürk ? 'dan açıklama...

Kaan Öztürk neden öldü? Kaan Öztürk kimdir? Eskişehirspor'dan açıklama...

Türk futbolunun köklü kulüplerinden 'un alt yapısından yetişen ve merkez ortasaha bölgesinde görev alan hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. Peki, Kaan Öztürk ? Kaan Öztürk neden öldü? Detaylar haberimizde...

'un 20 yaşındaki genç oyuncusu trafik kazasında yaşamını yitirdi. Futbolseverler Kaan Öztürk'ün yaşamı hakkında araştırma yapıyor. Kaan Öztürk'ün yaşamı ve kariyeri hakkında tüm detaylar...

KAAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Kaan Öztürk 11 Nisan 2000 tarihinde dünyay geldi. Genç futbolcu, Eskişehirspor'un U19 takımında da forma giydi. Eskişehirspor'un altyapısından yetişip, A takıma yükseldi. 20 yaşındaki Kaan Öztürk, merkez orta saha pozisyonunda başarılı bir performans sergiliyordu. Alt yapı dahil sadece Eskişehirspor'un formasını giyen Kaan Öztürk, 2018'de U18 takımına ardından da U21 takımına yükseldi. Kaan Öztürk geçtğimiz akşam geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Eskişehirspor'ndan yapılan açıklamada "Çok üzgünüm. Kulubumuz profesyonel futbolcusu Kaan Öztürk kardeşimiz dün gece trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun.." ifadeleri kullanıldı.

  1. 21.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaan Öztürk neden öldü? Kaan Öztürk kimdir? Eskişehirspor'dan açıklama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA