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17 Kasım 2019, Pazar
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vefatının yıl dönümünde anılacak

Naim Süleymanoğlu vefatının yıl dönümünde anılacak

Dünya halterinin efsane ismi için vefatının ikinci yıl dönümünde Pazartesi günü İstanbul'daki kabri başında töreni düzenlenecek.

Dünya halterinin efsane ismi için vefatının ikinci yıl dönümünde anılacak. Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenecek törene başkan Tamer Taşpınar ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Naim Süleymanoğlu'nun ailesi, sevenleri ve halter camiasından isimler katılacak.

etkinliğinde ayrıca, 22 Kasım'da vizyona girecek ": Naim Süleymanoğlu" filminde efsane halterciyi canlandıran Hayat Van Eck ile Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencileri ve göçmen derneklerinin temsilcileri de yer alacak.

Kariyerinde üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunan "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, yedişer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde etti. Ayrıca 46 dünya rekoruna imza atan efsane halterci, 18 Kasım 2017'de, karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.

  1. 17.11.2019
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