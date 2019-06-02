Canevim dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
02 Haziran 2019, Pazar
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dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Canevim dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV’nin yeni dizisi , geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana geldi. Konusu ve oyuncularıyla sevilen dizi Canevim 1.bölümü izleyiciler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Hemen sonrasında Canevim dizisinin 2.yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Dizinin son bölümünde neler yaşandı?

Daha tanıtımlarıyla büyük ilgi uyandıran dizisinin yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. İlk bölümü izleyicileri ekrana kilitlerken olayların seyrinin nasıl gelişeceği bekleniyor. Ceylan ile Taylan arasındaki çekişmenin nereye varacağı merak konusu oldu. Peki Canevim fragmanı izleyicilerle buluştu mu??

CANEVİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 2.fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacak.

Canevim 1. Bölüm izle!



CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler. Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!

  1. 02.06.2019
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