Bakan Bak, drone uçurdu – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    , drone uçurdu

    Bakan Bak, drone uçurdu

    Gençlik ve Spor Bakanı , 'nde drone uçurdu.

    , 'nde Turkcell tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve ana konusu yapay zeka olan 'ni takip etti.

    Spor etkinliklerinin yapıldığı alana gelen Bak, burada drone kullandı.

    Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkcell Genel Müdürü 'nun eşlik ettiği , "Zeka Küpü" öğrencilerinin geliştirdiği ürünlerin yer aldığı standı da ziyaret etti.

    Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Hayal Ortağım" standında görme engelli gençlerle de sohbet etti.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:26
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