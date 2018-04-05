Bakan Bak, drone uçurdu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde drone uçurdu.
Bakan Bak, Haliç Kongre Merkezi'nde Turkcell tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve ana konusu yapay zeka olan Turkcell Teknoloji Zirvesi'ni takip etti.
Spor etkinliklerinin yapıldığı alana gelen Bak, burada drone kullandı.
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun eşlik ettiği Osman Aşkın Bak, "Zeka Küpü" öğrencilerinin geliştirdiği ürünlerin yer aldığı standı da ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Hayal Ortağım" standında görme engelli gençlerle de sohbet etti.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:26
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OFLİİİ OLAAA AĞAOĞLU BUNLARMİYDİ O ÇOK İŞ BİLEN YÖNETİCİ KADRON.ULA BUNLARIN DENENMİŞLİĞİ VAARRR.EVVELİYATLARI BELLİ.ÇÖKÜŞÜN BAŞ MİMARLARI.YAZIIIIK
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Yorum
BEŞİKTAŞ DOĞRU DİYORSUN AHMET EFENDİ DÜNYALARI ALACAK KADAR PARANIZ VAR SEN KALK İSMAİL KÖYBAŞINI AL ATIFI AL GÜLDÜRME ADAMI GELECEK OLSA ROBEN GELİR
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