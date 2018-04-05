Bakan Bak, drone uçurdu

Bakan Bak, Haliç Kongre Merkezi'nde Turkcell tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve ana konusu yapay zeka olan Turkcell Teknoloji Zirvesi'ni takip etti.

Spor etkinliklerinin yapıldığı alana gelen Bak, burada drone kullandı.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun eşlik ettiği Osman Aşkın Bak, "Zeka Küpü" öğrencilerinin geliştirdiği ürünlerin yer aldığı standı da ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Hayal Ortağım" standında görme engelli gençlerle de sohbet etti.