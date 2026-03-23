G.Birliği'nin iç planları

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, kötü gidişe iç sahadaki maçlarla 'dur' demek istiyor.
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, kötü gidişe iç sahadaki maçlarla 'dur' demek istiyor. Kırmızı-karalar ligde 7 maçtır kazanamıyor. Ankara ekibi, ligdeki gelecek 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak. Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği sırasıyla Göztepe, Galatasray ve Kocaelispor'u ağırlayacak. Demirel ve ekibi, bu süreci maksimum puanla geçmeye çalışacak.