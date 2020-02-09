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09 Şubat 2020, Pazar
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Nordfeldt’ten 5 kurtarış

Nordfeldt’ten 5 kurtarış

'nin İsveçli kalecisi , takımının en iyisiydi. 30 yaşındaki file bekçisi maç boyunca tam 5 net kurtarış yaparak 'un daha farklı kazanmasını önledi.

'nin İsveçli kalecisi , takımının en iyisiydi. 30 yaşındaki file bekçisi maç boyunca tam 5 net kurtarış yaparak 'un daha farklı kazanmasını önledi. Özellikle ikinci yarıda kritik kurtarışlara imza atan Nordfeldt'in çabası Gençlerbirliği'ne yetmedi.

  1. 9.2.2020
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