Nordfeldt’ten 5 kurtarış
Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Kristoffer Nordfeldt, takımının en iyisiydi. 30 yaşındaki file bekçisi maç boyunca tam 5 net kurtarış yaparak Trabzonspor'un daha farklı kazanmasını önledi.
Gençlerbirliği'nin İsveçli kalecisi Kristoffer Nordfeldt, takımının en iyisiydi. 30 yaşındaki file bekçisi maç boyunca tam 5 net kurtarış yaparak Trabzonspor'un daha farklı kazanmasını önledi. Özellikle ikinci yarıda kritik kurtarışlara imza atan Nordfeldt'in çabası Gençlerbirliği'ne yetmedi.
- 9.2.2020
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