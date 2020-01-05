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05 Ocak 2020, Pazar
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Gençler’e Barçalı sağ bek

Gençler’e Barçalı sağ bek

B takımından Mike Beijnen'i sezon sonuna kadar kiraladı. 20 yaşındaki sağ bek, dün resmi imzayı attı.

, B takımından Mike Beijnen'i sezon sonuna kadar kiraladı. 20 yaşındaki sağ bek, dün resmi imzayı attı. ekibi bu transfer için kiralama bedeli ödemeyecek. Hollandalı futbolcu, bu sezon takımında forma şansı bulamadı. Geçen sezon U21 formasıyla 10 maça çıkıp 1 gol atmıştı.

  1. 5.1.2020
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