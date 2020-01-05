Gençler’e Barçalı sağ bek

Gençlerbirliği, Barcelona B takımından Mike van Beijnen'i sezon sonuna kadar kiraladı. 20 yaşındaki sağ bek, dün resmi imzayı attı. Ankara ekibi bu transfer için kiralama bedeli ödemeyecek. Hollandalı futbolcu, bu sezon takımında forma şansı bulamadı. Geçen sezon Nac Breda U21 formasıyla 10 maça çıkıp 1 gol atmıştı.